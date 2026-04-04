宋楚瑜解密「扁宋會」秘辛　陳水扁批鬼扯：從未想過讓宋當閣揆

▲前總統陳水扁（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

親民黨主席宋楚瑜昨發聲解密2005年「扁宋會」，並聲稱自己拒絕前總統陳水扁邀請擔任閣揆、組「聯合內閣」提議。陳水扁3日駁斥，任內從來沒有想過要給宋楚瑜當行政院長，李前總統也沒有建議過，只說讓副閣揆及2、3個部長組聯合內閣，後來傅崐萁帶立委到官邸，要7、8個重要部會首長，自己也不可能答應，看到某報導宋楚瑜5000字掲「扁宋會」秘辛 2原因拒組聯合內閣，以為愚人節還沒過。所幸阿扁還活著，否則很多人不明究理，可能就被宋楚瑜的「鬼扯」給騙了。

對於宋楚瑜說法，陳水扁說明，阿扁總統任內從來沒有想過要給宋楚瑜當行政院長，李登輝前總統也沒有跟阿扁提議過應請宋楚瑜組閣一事。2004年12月24日下午，李總統確曾到玉山官邸跟阿扁建議，面對立法院選後的政治生態不妨考慮與親民黨合作，讓出行政院副院長及2、3個部長給親民黨共組聯合內閣，絕對沒有建請宋楚瑜來組閣這回事。

陳水扁表示，後來立委傅崐萁及多位立委來到官邸，也沒有求官讓宋楚瑜組閣，但有點名7、8個重要部會首長他們要，阿扁明白表示這是不可能答應的事。有關李總統「人事交換」聯合內閣的好意也就作罷，改為扁宋「議題合作」。

陳水扁認為，認為如果能讓宋楚瑜主席答應親民黨立院黨團支持三大軍購預算案，在不違背總統連任就職演說及民進黨《台灣前途決議文》的前提下，舉行扁宋會簽署十點共同聲明又何妨？

陳水扁澄清，自己也沒有請宋主席代表總統去見胡錦濤。宋楚瑜2005年5月的北京之行是他個人的意思，決定後有向總統報告。原本要搶頭香，只是北京方面不給宋楚瑜，才請連戰主席提前在4月底進行國共的破冰之旅。宋楚瑜沒辦法搶頭香，才回過頭來請阿扁幫忙，讓他有別於連戰，宋帶有阿扁總統的口信。

陳水扁表示，接下來2次在重慶南路二段緊臨總統官邸的游秘書長官邸討論總統有什麼口信要轉達給胡錦濤，阿扁只說8個字：主權、民主、和平、對等。宋楚瑜認真的寫在筆記本上，見到胡錦濤卻一個字也不敢提。

對於當時情形，陳水扁感嘆，宋楚瑜結束北京之行，回到國內立即撕毀扁宋會十點聲明，而且比國民黨還反對三大軍購案。這點，相信賴總統也非常清楚與虎謀皮的前車之鑑。

陳水扁表示，中國原本在2004年底要通過《統一促進法》，後改為《反分裂國家法》，阿扁政府早就掌握重大情資，美方也嚴厲譴責北京這是「玩火自焚」；並同意阿扁總統走向街頭，參加百萬人民站出來的326「反反分裂國家法」的大遊行。也沒有宋楚瑜所說兩岸即將爆發武裝衝突的情事。

陳水扁指出，他總統8年屆滿，對岸連對台試射飛彈都沒有，阿扁則從未答應北京任何條件，繼續走「台灣中國、一邊一國」的台灣國家路。