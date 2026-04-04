雷雨胞「一劍貫穿」苗栗！　民間氣象愛好：台南以北都影響

▲雷雨胞「一劍貫穿」苗栗，苗栗後龍累積雨量已經達309mm。（圖／翻攝臉書／進擊の天氣小編﻿）



記者葉國吏／綜合報導

受到鋒面影響，全台易有短延時強降雨，「中央氣象署」今早緊急發布豪雨特報。新竹縣及苗栗縣面臨局部大豪雨威脅，台中市與新竹市則有局部大雨或豪雨發生機率。民間氣象粉專形容「雷雨胞移劍貫穿苗栗」，台南以北都被影響。

臉書粉專「進擊の天氣小編﻿」發文指出，隨著鋒面逐漸南移，目前「台南以北」都出現了降雨，高屏地區、花東雖尚未有雨，但稍晚隨鋒面再往南移動，雨勢也會逐步出現。

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▲新竹、苗栗、台中發佈大豪雨特報。（圖／中央氣象署）

截至目前，今日累積雨量最多為「苗栗後龍」的309mm，短短6小時即出現300mm以上降雨，相當驚人。而「苗栗造橋」於稍早也出現「時雨量破百」情形，根據當地路口監視器，有多處已積淹水。

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根據觀測，影響苗栗的雷雨胞，正緩慢朝向「台中」移動，提醒台中地區民眾，稍晚(約8時起)要注意可能發生強降雨。而彰化～台南區域，目前尚無顯著對流發展，雲系是「一陣一陣」通過，因此天氣目前是陣雨。但隨鋒面逐漸往南，彰化以南的雨勢也會逐漸增多、增大。

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臉書小編也提醒大家，今天「整天」都是鋒面影響，除了北北基桃(鋒面已通過)以外，其餘地區雨勢都將明顯。