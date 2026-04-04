致災性降雨來襲！台南以北豪大雨　國家警報狂發

記者葉國吏／綜合報導

受到鋒面影響，全台易有短延時強降雨，「中央氣象署」今早緊急發布豪雨特報。新竹縣及苗栗縣面臨局部大豪雨威脅，台中市與新竹市則有局部大雨或豪雨發生機率。包含桃園以北至台南、南投等地區均在大雨警戒範圍內，民眾需嚴防雷擊與強陣風。

▲大豪雨警戒範圍擴大至新竹縣、苗栗縣、台中縣。（圖／中央氣象署）

氣象署針對新竹縣與苗栗縣發布大雷雨即時訊息，警告有致災性強降雨發生。這波雨勢伴隨強烈閃電與落雷，低窪地區應慎防積水，山區則需警戒坍方、落石及土石流。目前警戒區域涵蓋竹東、大湖及三義等鄉鎮，強降雨導致能見度大幅降低，用路人需格外注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市、新北市、新竹縣、宜蘭縣災防示警。（圖／中央氣象署）

竹苗列大豪雨警戒區

此次降雨分布極廣，新竹縣與苗栗縣已升級為大豪雨等級，新竹市與台中市則列為豪雨等級。大雨特報範圍則擴及基隆北海岸、雙北市、桃園市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市及台南市。氣象署持續監測雲系發展，提醒這波鋒面帶來的雨勢不容小覷。

除了竹苗地區，新北市、桃園市及宜蘭縣也同步發布大雷雨即時訊息。氣象署特別針對多處溪流發布災防告警，提醒包含宜蘭縣得子口溪、新北市南勢溪及大豹溪、桃園市宇內溪等流域，已有暴雨發生機率，民眾應儘速遠離溪流區域，避免因溪水暴漲發生意外。

八處流域發布災防告警

受影響的流域範圍相當廣，包括宜蘭猴洞坑溪、新北逮魚堀溪、新竹油羅溪及桃園霞雲溪等。這項災防告警預計持續至上午9時18分，由於短時間內累積雨量驚人，溪水流速與水位變化極大。氣象署強調，民眾切勿前往河邊嬉戲或進行任何水域活動，確保生命安全。

示警區域：

新北市

新店區、三峽區、坪林區、烏來區

桃園市

復興區

新竹縣

橫山鄉、尖石鄉

宜蘭縣

頭城鎮、礁溪鄉