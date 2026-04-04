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社會 社會焦點 保障人權

不爽追垃圾車跌倒　台中男抄西瓜刀追砍駕駛下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）去年12月間因為追垃圾車跌倒，心生不滿，隔天竟帶著一把開山刀作勢揮砍清潔隊員，幸好警方立即趕到，迅速將人逮捕。台中地院法官日前審理之後，依意圖供行使之用而攜帶兇器犯妨害公務執行罪，判處阿強有期徒刑9個月。

▲▼垃圾袋,黑色垃圾袋。（圖／CFP）

▲阿強追垃圾車跌倒，竟持西瓜刀作勢揮砍清潔隊員。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強有曾涉傷害案件，被判刑4個月確定，2024年8月才執行完畢出監，沒想到2025年12月他因為追垃圾車跌倒，心生不滿，隔天就在住處前「堵車」，一看見垃圾車出現並停下來開始執行清運作業，他竟拿出一把西瓜刀，意圖拉開垃圾車駕駛座的車門。

駕駛見狀立刻將車門、車窗緊閉，阿強仍不罷休，拿起西瓜刀開始敲擊垃圾車的車門、車窗，導致車窗玻璃破裂、B柱板損壞。阿強敲壞車窗後便返回住處，駕駛立刻趁機下車求救，沒想到阿強見狀竟又拿起西瓜刀逼近駕駛、作勢揮砍，嚇得駕駛不斷閃避逃離。

幸好警方獲報後迅速到場，當場將阿強逮捕，並扣下西瓜刀。台中地院法官認為，阿強僅因細故就拿著西瓜刀威嚇清潔隊員，不僅危害清潔隊員的人身安全，也藐視國家公權力的正當執行，行為確實不妥。

法官表示，考量到阿強已經坦承犯行，也與駕駛成立調解，最終依意圖供行使之用而攜帶兇器犯妨害公務執行罪，判處他有期徒刑9個月，全案仍可上訴。

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