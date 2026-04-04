美國防預算飆漲42%　砸1.5兆強化「金穹」太空武器

▲美國將打造名為「金穹」（Golden Dome）的太空飛彈防禦系統。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國川普政府3日正式提出最新預算草案，計畫將國防支出推升至數十年來的最高水準，預計投入高達1.5兆美元（約台幣48兆元）強化軍武，但與此同時，其餘非國防政府計畫將面臨10%的大幅裁減，包含NASA、環保局等部門都將受到重創。

國防預算飆漲42% 全力資助「金穹」計畫

根據《衛報》報導，白宮管理及預算局（OMB）文件顯示，在10月1日展開的2027會計年度提案中，國防支出將比2026年增加4450億美元，漲幅高達42%，總額來到1.5兆美元。

這筆龐大資金的主要目標在於，確保美國維持全球最強大且能力最優異的軍隊，用途包括擴大國防製造業基礎，以及資助擬議中的太空武器系統「金穹」（Golden Dome），用以攔截針對美國本土的攻擊。

值得注意的是，雖然美軍正深陷擴及全中東的伊朗衝突，但該預算案並未直接提及戰爭經費，外界預計共和黨將利用「預算調節」法案來另行籌措。

重拳重砍非國防支出 NASA、環保局經費大縮水

在國防開支飆升的同時，川普政府擬將非國防支出削減10%（約730億美元）。文件指出，削減手段包括「減少或消除覺醒文化、武器化且浪費的計畫」，並將部分服務責任轉交給地方政府。

受影響的機構包含：

美國國家航空暨太空總署（Nasa）： 儘管正執行「阿提米絲 2 號」（Artemis II）登月任務，經費仍遭砍 23%。

國家民主基金會（National Endowment for Democracy）： 擬停止資助。

環保局（EPA）與國稅局（IRS）： 同樣面臨預算縮減。

邊境維安、國民兵部署 川普強化城市控管能力

在邊境與治安方面，雖然移民暨海關執法局（ICE）經費維持持平，但預算案中編列了近15億美元供軍方巡邏美墨邊境，並撥款 2.16 億美元部署國民兵（National Guard）以支援民政當局，此舉被視為行政部門希望保有隨時向城市派兵的能力。

此外，針對華盛頓特區的持續部署也編列了6.05億美元。

民主黨砲轟「道德淪喪」：這份預算該進垃圾桶

這份預算案隨即引發民主黨強烈彈劾。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）直言，民主黨將確保這項方案絕不會通過。

參議院撥款委員會民主黨首席委員莫瑞（Patty Murray）更發表聲明痛批，川普想砍掉醫學研究來資助昂貴的外國戰爭，「這是一份道德淪喪的預算案，唯一的應對之道就是把它丟進垃圾桶。」

馬斯克「政府效率部」失靈？ 聯邦赤字持續飆升

這份草案僅涉及預算中三分之一的自由裁量支出，不影響社會安全金與醫療保險等「法定支出」。然而，該提案並未針對日益惡化的美國赤字與國債提供解方；截至2025會計年度，美國赤字已達1.78兆美元，國債更突破39兆美元。

雖然川普曾委派馬斯克（Elon Musk）透過「政府效率部」大幅削減開支，但目前看來並未奏效。數據顯示，在去年9月底結束的會計年度中，聯邦支出反而增加了約4%，達到3010億美元。