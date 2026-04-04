媳婦需扶養公婆？　律師提1關鍵：排進順位第6名

▲近日在網路上討論「媳婦同住就必需扶養公婆」，對此律師也解釋了。（圖／AI示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

律師蘇家宏近日針對網路流傳說法提出說明。起因是一則在Threads上的貼文指出，「臺灣女生千萬別住公婆家，因為只要同住，在法律上就有扶養公婆的義務，而且公婆的遺產妳一毛都分不到。」相關內容引發不少媳婦與準新娘關注，甚至有人質疑是否形同「孝道外包卻無繼承權」。

對此，蘇家宏整理5項重點說明法律實際規定：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.結婚且同住才可能產生扶養義務

蘇家宏指出，媳婦需與公婆同住，才可能被納入扶養義務的適用範圍；若未同住，則不具備此項義務。若尚未結婚僅與伴侶父母同住，在法律上僅屬室友關係，亦無須負擔扶養責任。

2.媳婦扶養順位較後

在扶養義務的排序中，媳婦之前尚有子女、孫子女、父母、兄弟姊妹與家屬等順位，因此實務上真正由媳婦負擔扶養責任的情況並不常見。

3.扶養以金錢給付為主

法律上的扶養責任多以經濟支持為主，並不會強制媳婦親自從事照護行為，如餵食或日常照顧。且通常僅在公婆無法以自身財產維持生活時，扶養義務人才需負擔責任。

4.扶養與繼承為不同制度

蘇家宏表示，媳婦並非法定繼承人，因與公婆之間不具血親關係，即使曾履行扶養義務，也不會因此取得繼承權。不過，若公婆有意願，仍可透過遺囑將財產分配給媳婦。

5.扶養義務具雙向性

法律規定，夫妻一方與他方父母同住者，彼此間互負扶養義務。換言之，若媳婦未來有扶養需求，在符合條件下，公婆亦可能需承擔照顧責任。

延伸閱讀

▸ 不只黏牆上！冷氣遙控器「底座藏妙招」 全場震驚：活了32年才學到

▸ 公司看履歷「超過40歲刷掉」 大票人傻眼：最有能力的一群

▸ 原始連結