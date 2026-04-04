低脂牛奶沒比較健康！專家破解迷思　1款牛奶還能降血壓

▲民眾過往認為低脂牛奶比較健康。（圖／達志／示意圖）

記者葉國吏／綜合報導

有民眾認為低脂牛奶比較健康，不過根據美國長達25年的追蹤研究，發現全脂乳製品更健康，顛覆大眾過去對脂肪的負面印象。

食安專家韋恩在臉書粉專分享這項名為「CARDIA」的研究，該研究從1985年啟動，追蹤超過3000名18至30歲的年輕成人。研究團隊透過心臟電腦斷層掃描，評估受試者冠狀動脈血管壁上的鈣化斑塊沉積狀況，以此作為預測未來心肌梗塞與狹心症風險的重要指標。

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▲美國研究顯示，攝取全脂乳製品者在25年後，血管石化硬化的程度明顯較輕。（圖／達志／示意圖）

全脂乳製品具心血管保護力

研究結果出乎意料，攝取全脂乳製品者在25年後，血管石化硬化的程度明顯較輕。令人意外的是，低脂或無脂乳製品在實驗中完全沒有展現出相同的保護效果，顯示心血管的守護力量主要存在於全脂牛奶，而非去脂後的產品。

專家指出，大家總以為少吃脂肪才能維持健康，但這份長期數據證明，全脂奶不僅有助於保護心血管，甚至對降血壓也有正面幫助。這種保護機制的差異，關鍵就在於全脂牛奶保留了天然脂肪成分，才讓血管鈣化風險顯著下降。

對此結果專家認為有以下原因：

1. 全脂牛奶含有短鏈脂肪酸，有助降血壓、減少發炎

2. 製作低脂牛奶時，連脂溶性的保健成分（如維生素 K₂、共軛亞麻油酸）也一起去除了

3 全脂牛奶的蛋白質、鈣、脂肪酸具有協同作用，（科學界稱為「乳製品矩陣效應」）