美對專利藥課100％關稅　藥界憂台灣半年後恐陷缺藥潮

記者黃翊婷／綜合報導

美國總統川普宣布對外國製專利藥品課徵100％懲罰性關稅，台灣未列豁免國名單，引發我國各界議論。藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜表示，若長期下來可能會對台灣造成影響，半年後恐怕將迎來藥價漲勢，導致國內出現缺藥潮，建議政府應積極規劃相應措施。

▲藥界憂心，美方關稅新令對台灣的長期影響較大。（示意圖／達志影像）

川普對專利藥祭100％關稅

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美國總統川普在美東時間2日簽署2項重磅行政命令，正式對外國製專利藥品祭出100％懲罰性關稅，要求藥廠必須將生產線移回美國，同時調整金屬關稅規則。另外，川普還同時公布豁免國名單，但台灣沒在其中。

藥界憂心半年後恐出現缺藥潮

根據《聯合報》報導，藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜呼籲，美方關稅新令若長期實施，台灣的健保藥價恐怕會成為全球市場的犧牲品，半年之後可能會出現一波藥價漲勢，導致國內出現缺藥潮，所以政府應規劃對策，並盤點藥品實際庫存。

台美經貿工作小組說明影響可控

而關於川普的藥品關稅新令，台美經貿工作小組3日表示，根據我國2024年藥品出口統計，出口美國學名藥計新台幣84.72億元，占整體輸美製劑外銷產值86.5％，此部分屬暫時豁免範籌；而專利藥計新台幣13.2億元，占整體外銷產值13.5％，目前已規劃設廠。

台美經貿工作小組進一步說明，在罕見疾病用藥及疫苗部分，初步分析並無國產藥外銷美國的情形，整體評估對我國藥品產業的影響可控，政府將持續與業者密切合作，共同因應。