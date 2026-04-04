荷莫茲海峽「通行費」曝光！　估年賺3.2兆

▲荷莫茲海峽。（圖／視覺中國，下同）

記者葉國吏／綜合報導

伊朗國會近期批准荷莫茲海峽通行費徵收方案，要求行經油輪每桶原油需繳納約1美元（約新台幣32元）費用。根據《彭博社》（Bloomberg）報導，支付方式嚴禁使用美金，僅接受伊朗里亞爾、人民幣或穩定幣，以此規避美國制裁。

這項方案規定船隻通過前，必須先聯繫與「伊朗伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）相關的仲介公司，並提交所有權、貨物清單及船員名單等詳細個資。IRGC會針對船隻背景進行嚴格調查，確認是否與美國或以色列等敵對國家有關，完成驗證後才能協商費用。

分級制度與人民幣結算

伊朗將全球國家分為1至5級，如中國等1級國家的通行費較低，但以載運200萬桶原油的超大型油輪計算，單次通行費仍高達200萬美元（約新台幣6400萬元）。由於受到美元結算系統限制，這筆鉅額規費強制要求以人民幣或其他指定幣別支付。

付費後的船隻需懸掛約定國旗，甚至可能被要求更改船籍註冊，並在護衛艦引導下通過。目前包含印度、希臘及中國等國船隻，據傳已在付費後順利通行，但伊朗嚴令禁止美國及以色列國籍船隻靠近海峽，對實施單獨制裁的國家也採取封鎖態度。

根據伊朗半官方「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim News Agency）估算，若正式實施收費，每年可望為伊朗帶進1000億美元（約新台幣3.2兆元）收入，這筆資金相當於伊朗國內生產總值的25%。雖然法案尚待總統簽署，但實質收費行為早已悄悄展開。