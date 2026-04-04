傳美軍A-10墜毀飛行員獲救　伊朗擊落F-15一獲救一失聯

▲伊朗聲稱擊落第二架F-35。（圖／翻攝自X）

記者葉國吏／綜合報導

《紐約時報》引述兩名美國官員報導，一架美國空軍A‑10雷霆二式攻擊機在波斯灣地區墜毀，飛行員成功脫困。同時，伊朗方面宣稱擊落一架美軍戰機，美伊雙方各說法不一，區域情勢再度升高。

《紐約時報》指出，這架A‑10雷霆二式攻擊機在荷莫茲海峽附近失事，時間與伊朗所稱擊落美軍F‑15E戰機大致相近。美方官員表示，A‑10僅有一名駕駛，已被安全救起。伊朗與美國官員則分別指出，F‑15E為雙座機型，其中一名機員彈射後獲救，另一人仍下落不明。

路透社引述軍方消息稱，儘管美國總統川普（Donald Trump）與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）對外宣稱已掌握伊朗空域，但美國與以色列軍機在伊朗附近執行任務，仍存在實際風險。伊朗媒體則報導，當美軍直升機前往搜索失蹤人員時，曾遭當地居民開火。

伊朗伊斯蘭革命衛隊正於西南部墜機區域展開搜索，並表示會獎勵抓獲或擊斃敵對人員者。另一方面，《華爾街日報》指出，伊朗已告知調解者，暫無意在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德與美方會談；法斯通訊社也稱，德黑蘭拒絕了美國提出的48小時停火方案。這場衝突至今已造成13名美軍喪生、逾300人受傷，而伊朗仍持續對以色列及美國盟國發動無人機與飛彈攻勢。