色公公偷瞄、婆婆酸「勾引」：用身體換業績　尪1句話壓垮婚姻

▲一名人妻常被公公偷窺，甚至被婆婆攻擊愛勾引公公。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

許多女性婚後最怕遇到難纏的婆媳關係與豬隊友老公，最近有位人妻在網路吐露心聲，提到婚後與公婆同住，本以為能互相照應，沒想到卻成了壓力的開端。公公頻繁且露骨的打量讓她備感冒犯，即便只是日常的居家服或正式工作套裝，都會感覺到令人不適的視線。

公公頻偷窺 婆婆嘴超賤

這名人妻委屈在Dcard發文控訴，婚後才3個月就快被公婆同住的壓力擊垮。事情起因於公婆賣房資助小倆口買房，雙方因此與公婆同住，原PO察覺公公常會帶有侵略性地偷窺她，無論是下班還沒換裝或是在家的休閒打扮，都會被公公肆無忌憚偷窺，但她顧慮家庭氣氛而隱忍，可是內心卻感到不安。

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原PO為了避嫌，出房門必定穿戴整齊，卻依然躲不過婆婆的言語攻擊，婆婆不僅沒制止老公的行為，反而把苗頭對準媳婦，指責她穿著太貼身或太輕薄，甚至出言羞辱她是在勾引公公，「用身體換業績」。人妻內心委曲抱怨：「一個人的眼睛要看哪裡，難道是我可以控制的嗎？為什麼不是去約束自己的老公，而是來檢討我？」更倒霉的是遇到豬隊友，老公竟然覺得這只是小事，一句「我媽比較傳統，你不要理她就好」直接結案。

老公冷處理 媳婦心悽悽

原PO為了避嫌，出房門必定穿戴整齊，卻依然躲不過婆婆的言語攻擊內心委曲抱怨「一個人的眼睛要看哪裡，難道是我可以控制的嗎？為什麼不是去約束自己的老公，而是來檢討我？」更倒霉的是遇到豬隊友，老公竟然覺得這只是小事，一句「我媽比較傳統，妳不要理她就好」直接結案。

原PO老公甚至認為拿人手軟，強調收了長輩的錢就該承擔照顧責任，即便老婆受了委屈也該看在錢的面子上吞下去，這種只求表面和平、無視妻子受辱的消極作風，成為壓垮這段關係的最後一根稻草。她只好上網求助網友意見。

貼文曝光後，網友幾乎一面倒建議她快逃，「男人本來就沒辦法控制，妳只能離婚或是搬出去住，其實妳婆婆是希望你們搬出去的」「只有離婚一步了，不然就是搬出去租屋住，沒其他了，早晚越吵越凶，還是儘早離婚或搬出吧」所以沒能力買房幹嘛要結婚後跟長輩同住？就算是外面租房也好啊，現在一堆問題不都來了」「要嘛離婚，要嘛提告，沒種採取行動就繼續被看」，許多人感嘆既然同住已經影響到尊嚴與夫妻感情，離婚或搬家或許是唯一的解藥。



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