可能有颱風！侵台機率曝　今鋒面北台灣轉涼雷雨

▲災防警報區域：新竹市、新竹縣、苗栗縣。（圖／翻攝中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今天鋒面移入，北台灣轉涼有雷雨，明天有短暫空檔，下週一全台熱如夏，不過下週二鋒面又來再度變天。另外，關島東南方有「熱帶擾動」發展，氣象專家吳德榮也透露侵台機率。

吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(4)日鋒面移入，帶來局部陣雨或雷雨，期間有強對流(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…)的威脅，應注意；北台轉涼。今日各地區氣溫如下：北部17至24度、中部18至28度、南部21至32度、東部17至28度。



明(5)日白天起鋒面漸減弱、局部地區仍有短暫陣雨或雷雨的機率，降雨逐漸減緩，氣溫略升。下週一(6日)鋒面北退至北部海面，各地大都多雲時晴，白天熱如夏；北部偶受鋒面邊緣影響、有局部短暫降雨的機率。

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▲鋒面雲系已達台灣(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，中部以北有降水回波(中圖)。中部以北有雨、竹、苗、台中雨勢大(右圖)。（圖／翻攝洩天機教室）

下週二(7日)鋒面略南移，北部有局部陣雨或雷雨，仍有強對流(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…)的威脅，中南部山區則有局部短降雨的機率。下週三(8日)鋒面減弱、北移，各地轉多雲時晴，山區偶有局部短暫降雨機率。下週四至下下週一(9至13日)南方氣團偏強，鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」。期末各國模式仍不一致、且持續調整，應密切觀察。

此外、各國模式模擬，期末在關島東南方有「熱帶擾動」發展，但氣候資料有「4月颱、不侵台」的鐵律，這個應該也不會是例外。