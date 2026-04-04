鄭家純稱台北不值得派沈伯洋被糟蹋　Cheap：未戰先降

記者黃翊婷／綜合報導

2026九合一選舉將在年底登場，但民進黨台北市長人選未定，傳聞黨內已鎖定綠委沈伯洋。藝人鄭家純認為，在基本盤藍大於綠的台北市，不值得民進黨派出優秀人才被糟蹋；網紅Cheap則反諷，這根本是未戰先降，甚至打了預防針，還沒選就先說「台北不值得」。

▲民進黨台北市長人選未定，黨內似乎有意推舉沈伯洋。（資料照／記者李毓康攝）

沈伯洋選台北？ 鄭家純嘆優秀人才被糟蹋

傳聞民進黨黨內有意推舉綠委沈伯洋出戰參選2026台北市長，但藝人鄭家純3日在臉書發文，直言在基本盤藍大於綠的台北市，不值得民進黨派出優秀人才被糟蹋，「推沈出來犧牲奉獻的人，在內心深處是抱著什麼樣的心情呢？推有政治熱情的人下油鍋，事後造成嚴重燙傷的原因不一定是來自外敵。」

以目前的緊張局勢，在基本盤藍大於綠的台北市，不值得民進黨派出優秀人才被糟蹋。 確實得去犧牲某個人的政治生命，用來當那位必輸的人選，但不是每位政治人物都能像陳水扁、蔡英文一樣，輸了雙北市長選舉，卻成為日後政治發展的養分。 推沈出來犧牲奉獻的人，在內心深處是抱著什麼樣的心情呢？ 推有政治熱情的人下油鍋，事後造成嚴重燙傷的原因不一定是來自外敵。 由鄭家純發佈於 2026年4月2日 星期四

Cheap反諷未戰先降

不過，網紅Cheap同日晚間也在臉書發文質疑，鄭家純覺得民進黨在台北市沒有勝算，派出沈伯洋這樣的優秀人才純粹是「送頭」，難道鄭家純覺得沈伯洋只能待在同溫層，一到台北就會壞掉，「原來抗中保台大師，這麼經不起民意測試？」

Cheap反諷這根本是未戰先降，甚至還打了預防針，還沒選就先說「台北不值得」，按照這個說法，難不成以後民進黨派人選台北市，那個人就是黨認證的「不優秀人才」或「免洗砲灰」。