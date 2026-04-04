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8縣市大豪雨特報！雙北等7縣市轟雷雨　3縣市災防告警

記者葉國吏／綜合報導　

受到強對流影響，中央氣象署針對宜蘭縣、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣發佈大雷雨即時訊息，持續至7時4分。另外8縣市大豪雨特報，其中苗栗累積雨量預估會超過350mm以上，氣象署針對3縣市發佈災防警報。

▲▼大豪雨預報。（圖／翻攝中央氣象署）

▲宜蘭縣、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣大雷雨即時訊息。（圖／翻攝中央氣象署，下同）

根據中央氣象署資料顯示，今天（4日）鋒面影響，天氣不穩定，凌晨開始西半部陸續就會有陣雨或雷雨，白天之後東半部也會有局部短暫陣雨或雷雨，整體來說，各地降雨機率都高，尤其西半部下雨時間長，雨區範圍廣，容易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象。

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由於降雨明顯，中部以北及東北部天氣較涼，白天高溫約23-25度，其他地區高溫也會下降些，約26-30度，至於各地低溫約19-23度。

▲▼大豪雨預報。（圖／翻攝中央氣象署）

▲災防告警區域。

另外今(4)日苗栗縣有局部豪雨或大豪雨，台中市及新竹縣市有局部大雨或豪雨發生，桃園以北有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。大豪雨地區：苗栗縣。

災防警報區域：
新竹市
香山區

新竹縣
北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉

苗栗縣
苗栗市、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉

▲▼大豪雨預報。（圖／翻攝中央氣象署）

▲苗栗縣發佈大豪雨預報。

4/5(日)鋒面影響，清晨西半部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東半部有局部短暫陣雨或雷雨；白天起鋒面結構變差，降雨減少，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

低溫預測:台灣各地及澎湖、金門18-22度，馬祖15度；高溫預測:北部、東半部及澎湖25-28度，金門23度，馬祖19度。

4/6(一)另一鋒面接近，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有短暫雷陣雨。

低溫預測:台灣各地20-22度，澎湖24度，金門19度，馬祖16度；高溫預測: 台灣各地及澎湖27-31度，金門25度，馬祖21度。

4/7(二)鋒面影響及東北季風增強，北部、東北部天氣稍轉涼，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

4/8(三)水氣仍多，中部以北、東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

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