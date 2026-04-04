以色列空襲貝魯特　美警告伊朗恐攻擊黎巴嫩大學

▲以色列空襲貝魯特。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

以色列今天對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）發動空襲，鎖定武裝團體設施。戰事升溫之際，美國示警伊朗可能擴大行動，讓黎巴嫩情勢持續惡化，區域緊張一觸即發。

以色列空襲貝魯特消息傳出之際，美國警告伊朗恐把黎巴嫩大學列為新目標。以軍聲稱行動為打擊武裝基礎設施，同時強調此舉是為保護以色列北部安全，中東局勢再度升高。

根據路透社指出，以色列部隊已進入黎巴嫩南部，揚言摧毀邊境附近的村落，藉此削弱伊朗支持的真主黨（Hezbollah）。外界認為，黎巴嫩戰火已成為美國與以色列對抗伊朗過程中，最激烈的外溢戰場。

貝魯特南郊在傍晚時分接連傳出三起爆炸，時間正好落在基督教的耶穌受難日（Good Friday），原本宗教紀念活動被迫中斷。黎巴嫩媒體稱暫無死傷回報，以色列軍方僅簡短表示，目標是「恐怖組織設施」。

此外，以色列宣布計畫控制南部直到利塔尼河（Litani River），設立所謂安全區。美國駐貝魯特大使館也發出警告，指出伊朗及其盟友可能鎖定大學發動攻擊，再度呼籲美國公民盡速撤離。統計顯示，空襲至今已造成逾1300人喪生，約五分之一黎巴嫩民眾被迫離開家園。