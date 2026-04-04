川普100％藥品關稅「台灣未列豁免」　藍委：台美存在訊息落差

記者黃翊婷／綜合報導

美國總統川普在美東時間2日簽署行政命令，正式對外國製專利藥品祭出100％懲罰性關稅，台灣未在豁免國名單中。國民黨立委陳菁徽認為，這凸顯台美經貿溝通存在訊息落差，或談判成果未有實質保障的問題，我國政府應盡快與美方釐清，爭取保障我國醫藥產業利益。

▲川普簽署行政命令，對外國製專利藥品實施100％懲罰性關稅。（資料照／路透）

川普祭100％藥品懲罰關稅

川普2日簽署2項重磅行政命令，正式對外國製專利藥品祭出100％懲罰性關稅，要求藥廠必須將生產線移回美國，同時調整金屬關稅規則。另外，川普同時公布豁免國名單，但台灣沒在其中。

▲台灣未出現在豁免國名單中，陳菁徽呼籲我國政府應向美方釐清。（圖／翻攝自Facebook／陳菁徽）

藍委質疑台美經貿溝通存在訊息落差

國民黨立委陳菁徽3日在臉書PO文表示，行政院副院長鄭麗君日前才說「台灣已經爭取到優惠待遇」，結果在藥品關稅令中，台灣並未列入優惠名單，「這凸顯台美經貿溝通存在『訊息落差』或談判成果『未有實質保障』的問題，政府應該盡快與美方釐清為何未出現在名單上，並積極爭取保障我國醫藥產業利益。」

陳菁徽認為，中東戰事不止影響藥價，還有可能牽動醫療體系最不可或缺的物資「醫療器材」，我國政府推出台灣韌性醫藥整備計畫，她提出2大建議，首先，韌性醫藥整備計畫應納入「優先協助急重症與偏鄉地區醫院」的機制；第二，強化醫療器材短缺通報平台的主動預警功能，「在特別時期，政府更要做好準備，照顧好最需要醫療服務的族群。」

台美經貿工作小組回應

而關於美國藥品關稅問題，台美經貿工作小組3日表示，此則行政命令是對進口的專利藥品及其原料課徵100％關稅，台灣出口美國以學名藥佔大宗，2024年統計約新台幣84.72億元，占整體輸美製劑外銷產值86.5％，此部分仍屬暫時豁免範籌，整體評估對我國藥品產業之影響可控。