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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪「為何只有木可算政治獻金？」　蔡英文辦公室3大重點說明

▲▼北院今(15)日重開柯文哲羈押庭，陳佩琪到庭旁聽。（圖／記者李毓康攝）

▲陳佩琪質疑檢方對販售小物認定政治獻金標準不一致，認為不公平。（圖／記者李毓康攝）

記者董美琪／綜合報導

前民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪在臉書發文，對檢方將販售小物所得視為政治獻金提出質疑，認為標準不一致。

陳佩琪指出，每個總統都有設置的商業公司賣小物，「檢察官說賣小物的錢是政治獻金，沒有入政治獻金戶就是貪汙侵占，奇怪的是只有木可公司要算政治獻金、是貪汙侵占？其他扁帽工廠、小英商號和賴桑小舖都是私人商業公司，都不違法？請問民進黨你們開的法院的標準是什麼？」

陳佩琪寫道，「更扯的是我們錢還在木可公司內，全被沒入，民進黨他們開的公司都結束了，政治獻金不但沒申報，且都不知道A到哪個人的口袋裡了，這樣卻都沒違法？ 北檢不用去查嗎？台灣人你們可以接受這種司法雙標嗎？」質疑相關標準由誰決定。

對此，蔡英文辦公室晚間發3點說明，2012年總統大選期間的募款，競選總部相關經費支出及申報均嚴格遵守法規；其次，「3隻小豬」等小額捐款均設有實名登記，金額透明，帳戶資金運用也有內控管理，並依法核銷與申報

最後，蔡英文辦公室表示，該次選舉會計報告經會計師查核並由監察院公告，確認收支與申報均符合政治獻金法規定。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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陳佩琪政治獻金蔡英文

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