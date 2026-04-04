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政大首辦「指南夜市」數千人朝聖！網敲碗常態化　校方：審慎評估

▲▼政大指南夜市活動獲得學生與居民熱烈迴響，敲碗詢問何時再舉辦。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大指南夜市活動獲得熱烈迴響，民眾敲碗詢問何時再辦。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政大指南夜市日前在政大校園內登場，數十攤的美食、飲品及文創攤位，3天活動吸引數千名學生與民眾到場，更感嘆「總算有夜生活了」，有人敲碗許願未來活動常態化。政大表示，市集活動為校園注入難得的庶民活力與幸福感，但大學以教學與研究為核心，會以「適度、多元、兼顧品質」為原則進行審慎評估。

政大位於台北市邊陲地帶，附近最近夜市是景美夜市。為了讓學生也能感受夜市，政大學生會在3月24至26日，在政大學校內舉辦「政大指南夜市」，四維道沿線設置超過數十攤的美食、飲品及文創攤位，包括蔥油餅、起司馬鈴薯、烤香腸等美食，並引入套圈圈、射氣球等經典夜市遊戲。

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▲▼政大指南夜市活動獲得學生與居民熱烈迴響，敲碗詢問何時再舉辦。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼政大指南夜市攤位眾多，包括套圈圈與各種美食攤位。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼政大指南夜市活動獲得學生與居民熱烈迴響，敲碗詢問何時再舉辦。（圖／記者許敏溶攝）

「政大指南夜市」從16時至22時舉辦，3天活動獲得校內學生與周遭居民熱烈迴響，現場人聲鼎沸，熱鬧程度不輸景美夜市，包括炸蛋蔥油餅等攤位都出現排隊人龍，有民眾直言：「總算有夜生活了」，也因活動獲得好評，除詢問何時再舉辦，更敲碗許願夜市活動常態化。

政大學生會長陳昱靜表示，學生會主辦的政大指南夜市，是首次將夜市帶入校園，因為新鮮感，同時設置內用座位，所以大多數學生的迴響都相當正面，活動期間也帶來相當多的人流，至於未來夜市活動是否要常態化，因為牽涉到每屆學生會改選，這不是她能決定，尊重學生與校方的決定。

▲▼政大指南夜市活動獲得學生與居民熱烈迴響，敲碗詢問何時再舉辦。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大指南夜市攤位上販售不少美食，炸蛋蔥油餅等攤位都出現排隊人龍。（圖／記者許敏溶攝）

政大指出，市集活動為政大校園注入了難得的庶民活力與幸福感，讓校園成為與周邊鄰里情感連結的橋樑，這確實是大學與社區連結的一種展現。但政大作為以教學與研究為核心的高等教育機構，仍須審慎評估各類活動對校園環境的整體影響，以校園市集而言，應考量校園空間並非商業市場。

政大表示，在相關活動的規劃上，校方以「適度、多元、兼顧品質」為原則，審慎評估活動的頻率、規模與內容，並強化場地配置與管理措施。至於市集活動是否常態化，仍需綜合各方意見與實際運作情況持續評估，現階段尚無增加頻率或延長天數的規劃。

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