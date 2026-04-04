兒童節連假反思教養　專家：別讓校名綁架孩子一生！

▲日本媒體指出，真正的教養並非追求名校光環，而是培養孩子具備「即使不提學歷也能贏得信任」的真才實學，讓學習回歸理解他人的初心。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

在清明與兒童節連假期間，許多家庭正享受難得的團聚時光。看著孩子們在公園玩耍，父母心頭或許正盤算著收假後的課業與補習。我們總希望孩子能贏在起點，但什麼才是真正的教養？日本網站《Trill》文章中提到，散文家兼媒體人小島慶子在面對步入40歲、人生感到動搖的讀者時，以「學歷」為題提出了深刻見解。她引用了解剖學家養老孟司的話：「日本社會讓人直到死前都無法從大學畢業。」這份對學歷的執著，在同樣競爭激烈的台灣社會，顯得格外引人深思。

放下學歷光環：真正的自由是無需校名背書

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解剖學家養老孟司指出，在日本社會，大學畢業生往往一輩子都無法擺脫校名的束縛。他以自身為例，即便已是東京大學醫學系畢業、曾任東大教授且著作等身的知名學者，履歷表上依然永遠標記著「東大畢業」。養老孟司認為，這反映出日本社會過度依賴學歷的問題。

小島慶子對此深感認同，並進一步提出，「畢業」的真正意義應在於「放下」。若一個人的自信完全建立在炫耀學歷上，便意味著他從未真正從那個身分畢業。她強調，一個真正自由且成熟的人，即便不提及學歷或校名，也能憑藉個人特質獲得他人的信任。

教育移居的啟示：能力比知名企業門票更重要

為了實踐這樣的教養觀，小島慶子在兒子就讀國小時便決定移居澳洲，並主動捨棄了兩項傳統價值：一是追求日本家喻戶曉的名校學位，二是未來進入日本知名大企業的保障。

她認為，孩子在國外就讀當地學校或大學，雖然這些校名對日本或台灣社會而言相對陌生，但重點應放在孩子能否在適合的環境中學習、並依據自身意願選擇志業。對於曾就讀私立完全中學、深知「名校品牌」便利性的小島慶子來說，名校學歷僅是一張在特定圈子才通用的門票；她更希望孩子培養出即便不依仗學歷，也能贏得他人信任的知性與才智。

重新定義教養：學習是為了理解他人的心

不可否認，學歷與校名在職場及專業領域中確實能提供待遇與信用上的優勢。小島慶子提醒，不應全盤否定高學歷的價值，否則便會陷入另一種偏見。然而，若將學歷等同於人的價值，則是種視野狹隘的表現。

在人際互動中，小島慶子傾向詢問對方「學過什麼」而非「哪間大學畢業」。她發現，關注一個人的興趣與學習動機，往往比探聽校名更能深入了解其特質，並讓對話內容更加豐富、自然地縮短彼此距離。

時值春季日本升學放榜之際，不論結果是否理想，小島慶子建議大眾重新思考學習的本質；如果空有學位卻用來傲視、攻擊他人，便失去了教育的初衷。她引用養老孟司恩師的話總結：「所謂教養，就是能理解他人的心情。」學習的目的不在於競爭排擠，而是為了擴展對他人的想像力，讓心胸隨知識的積累而更加開闊。