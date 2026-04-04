清明節不只掃墓！3招「轉運撇步」曝光　幫你迎好運

▲清明節不僅是祭祖節日，也被視為轉運的重要時機。（示意圖／VCG）



記者黃稜涵／綜合報導

清明節不只是掃墓祭祖的重要節日，也被視為轉換運勢的關鍵時機，隨著春暖花開、陽氣漸盛，許多人會趁這段時間調整生活節奏、為自己重新開啟新的開始，科技紫微網也整理出「3招轉運撇步」，幫助大家轉換氣場、迎接好運。

1.祭祖積福



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清明掃墓除了表達對祖先的思念與敬意，也象徵為家族累積福氣，專家表示，在祭祖時保持感恩的心，向祖先祈求平安順利，有助於穩定個人與家族運勢。此外，掃墓後也可順勢整理居家環境，清理堆積已久的舊物或破損物品，透過「去舊迎新」的過程，讓生活空間更清爽，也象徵為未來帶來新的氣場與機會。

2.踏青吸收陽氣



清明時節陽氣逐漸旺盛，正是外出走走的好時機，無論是到公園散步、山林健行或溪邊放鬆，都有助於紓解壓力、調整身心。專家指出，多接觸陽光與自然環境，不僅能讓心情變好，也有助於提升整體運勢，尤其對於平時較容易感到疲憊或情緒低落的人，更能透過戶外活動重新找回活力。

3.放風箏化解霉運



放風箏也是清明節常見的傳統活動之一，古人認為，透過放飛風箏，可以象徵將煩惱與不順拋向遠方。專家建議，可以在風箏上寫下願望或想要放下的壓力，隨著風箏升空，象徵將負能量帶走，為自己迎來新的開始。對於近期感到運勢低迷的人來說，是一種簡單又具有儀式感的轉運方式。

專家提醒，清明節除了追思先人，也是一個重新整理生活與心境的好時機，透過簡單的習慣與行動，不僅能讓身心更輕鬆，也有助於為未來累積更多正向能量。

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