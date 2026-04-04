　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

駿宇旅行社財務異常勒令停業　5業者遭觀光署廢照

▲▼端午連假桃園機場人潮,桃園機場,桃機,出國,自由（圖／記者李姿慧攝）

▲清明連續假期來臨，不少民眾於國內外旅遊。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

清明連續假期來臨，不少民眾於國內外旅遊，交通部觀光署公告最新旅行業營運情形，其中，駿宇旅行社因財務狀況異常遭勒令停業，慶祥旅行社等5家業者因未投保履約保證保險、未繳納保證金遭廢照。

根據觀光署公告，駿宇旅行社因財務業務狀況異常，財務顯有困難，已無法履行契約責任，依發展觀光條例第54條第2項及行政罰法第18條之規定，勒令該公司停止經營旅行業業務3個月，3月31日起生效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署也公告今年以來經廢止或撤銷旅行業執照的業者，其中，慶祥旅行社辦理旅客出國及國內旅遊業務，未依規定投保履約保證保險，經限於3個月內辦妥投保，逾期未辦妥或違反停止辦理旅客出國及國內旅遊業務；草屯旅行社則未依規定繳足保證金，經主管機關通知限期繳納，屆期仍未繳納，均遭廢止執照。

另外，跳跳島在地日常旅行社、彩虹國際旅行社及休遊旅行社均經中華民國旅行業品質保障協會公告出會，經觀光署通知限期繳足旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金，廢止其旅行業執照。

針對經核准及主管機關副知解散（註銷稅籍）旅行業，今年截至3月31日共有樂皮旅行社、永豐旅旅行社、耀陽旅行社、非凡之旅旅行社、移動國際旅行社等5家。

而自行申報及主管機關副知停業、展延停業旅行業，包括歐樂旅行社、台灣國際旅行社、華夏大地旅行社、亞新國際旅行社、小馬國際旅行社、享台灣旅行社、新力旅行社。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴銘偉當眾淚崩！抱父痛哭「中斷表演」
高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝
美200特種兵「深入伊朗」營救！　川普：一度懷疑是陷阱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

國5北向紫爆「時速僅18公里」　國道上午3事故影響車流

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

國5北向紫爆「時速僅18公里」　國道上午3事故影響車流

大都會鬆口氣！索托右小腿僅輕微拉傷　是否進IL待觀察

李昀銳拍戲遭馬暴走甩飛！「墜馬驚險畫面」曝光　起身第一反應被讚爆

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

鄭麗文明赴中　國安局最新報告示警：這是「促融促統」的兩手策略

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

開季連兩場繳優質先發首勝卻沒開張　黃子鵬想法很闊達

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

《乩身》白髮小鬼童星身份曝光！　「奪金鐘獎」上台感言笑翻全場

美以轟炸伊朗34死！基地傳7聲巨響　住宅區炸成廢墟6童喪命

吳慷仁陸片演變態封神！　「一秒變臉演技」微博全讚爆：看到後背發涼

【你是真的「狗」】柴犬認真看前方...一轉頭竟被奴才嚇得抖超大力XD

生活熱門新聞

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

尋獲失蹤47天山友　跑山獸索費遭批！律師挺

快訊／強對流！　大雷雨擴4縣市

結帳「都會被問1句」客超不爽！店員吐內幕

高雄春捲67人中毒　營養師揭「2高風險食材」易成中毒來源

「誤信人造雨」喊國賠！正妹司機致歉

今「觀音生」！　菩薩加持3生肖發大財

高雄春捲67人中毒　業者嗆「查錯誰賠？」網友怒了

他曝LINE「1功能」超少人用　對方感動：你是第一個

跑山獸收費被轟　本人回應了

快訊／全台變天！　7縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

油價飆衝擊旅遊　旅行社曝團費漲幅

油價飆衝擊旅遊　旅行社曝團費漲幅

中東戰事未歇、國際油價走高，帶動航空公司自4月起陸續調漲燃油附加費，連動機票、飯店與地接成本全面上揚。旅行社業者普遍預期，第2季國外團費「勢必上漲」，其中長程線漲幅約3,000至7,000元不等。也有業者坦言，市場已出現觀望氣氛，恐進一步影響整體買氣。

出國不想人擠人！夢幻遊輪、深度旅遊正夯

出國不想人擠人！夢幻遊輪、深度旅遊正夯

戰事衝擊旅遊市場　改票一團噴200萬

戰事衝擊旅遊市場　改票一團噴200萬

中東戰火取消西班牙行　4人慘扣13萬求翻案

中東戰火取消西班牙行　4人慘扣13萬求翻案

「台灣好行」涉毒駕恐影響公司評鑑　觀光署：強化抽查機制

「台灣好行」涉毒駕恐影響公司評鑑　觀光署：強化抽查機制

關鍵字：

旅行社觀光署駿宇旅行社

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面