駿宇旅行社財務異常勒令停業　5業者遭觀光署廢照

▲清明連續假期來臨，不少民眾於國內外旅遊。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

清明連續假期來臨，不少民眾於國內外旅遊，交通部觀光署公告最新旅行業營運情形，其中，駿宇旅行社因財務狀況異常遭勒令停業，慶祥旅行社等5家業者因未投保履約保證保險、未繳納保證金遭廢照。

根據觀光署公告，駿宇旅行社因財務業務狀況異常，財務顯有困難，已無法履行契約責任，依發展觀光條例第54條第2項及行政罰法第18條之規定，勒令該公司停止經營旅行業業務3個月，3月31日起生效。

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觀光署也公告今年以來經廢止或撤銷旅行業執照的業者，其中，慶祥旅行社辦理旅客出國及國內旅遊業務，未依規定投保履約保證保險，經限於3個月內辦妥投保，逾期未辦妥或違反停止辦理旅客出國及國內旅遊業務；草屯旅行社則未依規定繳足保證金，經主管機關通知限期繳納，屆期仍未繳納，均遭廢止執照。

另外，跳跳島在地日常旅行社、彩虹國際旅行社及休遊旅行社均經中華民國旅行業品質保障協會公告出會，經觀光署通知限期繳足旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金，廢止其旅行業執照。

針對經核准及主管機關副知解散（註銷稅籍）旅行業，今年截至3月31日共有樂皮旅行社、永豐旅旅行社、耀陽旅行社、非凡之旅旅行社、移動國際旅行社等5家。

而自行申報及主管機關副知停業、展延停業旅行業，包括歐樂旅行社、台灣國際旅行社、華夏大地旅行社、亞新國際旅行社、小馬國際旅行社、享台灣旅行社、新力旅行社。