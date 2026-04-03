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台南木造房屋晚間火警！內存放「150加侖香蕉水」　26消防員撲救

▲▼台南火警。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南一間木造工作室晚間火警。（圖／記者林東良翻攝）

記者柯振中／綜合報導

台南市六甲區中正路一處木造工作室3日晚間8點多驚傳火警。該建築由舊豬舍改建，內部存放約150加侖的易燃香蕉水，火勢一度蔓延約25平方公尺。台南市消防局獲報後，立即出動15車、26名消防人員前往撲救，成功於晚間9點17分左右將火勢完全撲滅，所幸現場無人受困傷亡。目前詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

木造平房工作室起火　存放大量易燃溶劑

台南市消防局表示，3日晚間8點42分左右接獲民眾報案，指稱六甲區中正路5巷一處扶手工作室發生火災。救援人員於晚間8點51分左右抵達現場，發現該處為豬舍改建之木造平房，火勢迅速延燒。經現場勘查，屋內存放有高達150加侖的香蕉水，消防人員隨即佈線於晚間8點58分左右展開出水搶救，避免火勢波及鄰近建物。

▲▼台南火警。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南一間木造工作室晚間火警。（圖／記者林東良翻攝）

消防力拼半小時滅火　現場無人傷亡

台南市消防局說明，現場總計投入15輛各式消防車與26名警消人員參與救災。在指揮官調度與強力水線灌救下，火勢於晚間9點12分左右獲得控制，並於晚間9點17分左右成功撲滅。經初步清查，燃燒面積約25平方公尺，主要為木造結構受損，現場並無造成人員傷亡或受困，排除了重大意外損失，詳細起火原因則待後續釐清。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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