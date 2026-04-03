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亞太美食撤攤風暴！黃偉哲致歉：責無旁貸　還原「So what」真意

▲黃偉哲針對亞太棒球場爭議首度發聲致歉。（圖／台南市政府提供）

▲黃偉哲針對亞太棒球場爭議首度發聲致歉。（圖／台南市政府提供）

記者林東良、閔文昱／台南報導

台南亞太國際棒球訓練中心美食攤商風波持續延燒，黃偉哲今（3）日首度發聲表示，相關招商作業尊重體育局依法辦理，但在行政執行過程中，確實因溝通與說明不夠細膩，導致球迷產生誤解與不滿，「這點責無旁貸」，已要求體育局深刻檢討並加強對外溝通。

「So what」爭議　黃偉哲：絕非輕蔑

針對日前遭翻出的「So what」發言引爆輿論，黃偉哲也親自說明，當時是在回應交通問題，原意是「交通本來就是市府應該負責解決的事情」，包括動線規劃與接駁車安排，都應讓球迷更便利，並非外界解讀的輕蔑態度。

他也補充，當時訪談中提及的球場設施與棚架修繕問題，後續皆持續以善意溝通處理，相關討論都是為了讓球場運作更完善、達到永續經營目標。

▲黃偉哲針對亞太棒球場爭議首度發聲致歉。（圖／台南市政府提供）

強調與球團合作　力拚明年成主場

黃偉哲強調，市府始終與在地球團統一獅站在同一陣線，雙方對「棒球之都」的目標一致，未來將以更積極、具溫度的行政作為，回應球迷期待。

台南市政府指出，亞太成棒主球場為全台最大戶外棒球場，可容納2萬5千人，自今年啟用後，已透過與中華職棒聯盟及統一獅合作舉辦賽事，並持續依球員與球迷回饋進行優化，目前正進入最終認證階段，目標是在明年球季正式成為統一獅主場。

▲台南市體育局長陳良乾道歉。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市體育局長陳良乾道歉。（圖／記者林東良翻攝）

體育局長致歉　坦承溝通落差釀爭議

對於此次攤商風波，台南市體育局長陳良乾也公開致歉，坦言因與球團在場外空間使用及招商程序上出現溝通落差，導致外界誤解。

體育局說明，由於市府與統一獅的租約僅涵蓋球場本體，不包含外部空間，考量開幕賽事人潮眾多，曾委託球團設置戶外攤位服務球迷。但因後續仍有賽事需求，必須依法進行公開招商程序，以保障攤商權益，因此才引發短暫撤攤爭議。

體育局強調，初衷是希望在下一場賽事前完成招商，讓球迷能有完善的餐飲服務體驗，對於過程引發紛擾再次致歉。

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