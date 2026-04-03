美國將允許軍人「攜帶私人武器」進基地！戰爭部長簽署備忘錄

▲赫格塞斯簽署備忘錄，允許美軍官兵攜帶私人槍械自衛。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

美國國防部出現重大政策轉向！戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）3日正式簽署行政備忘錄，宣布放寬全美軍事基地的槍枝管制。赫格塞斯強調，軍人守護國家，理應享有憲法第二修正案賦予的「上帝所賜權利」。未來美軍官兵可申請在基地內攜帶私人槍枝進行自衛，且基地指揮官必須以「預設准許」為原則。此舉打破了美軍基地數十年來近乎「禁槍」的限制，引發全美高度關注。

保障戰士自衛權 赫格塞斯：軍人不應在營區「手無寸鐵」

赫格塞斯在發布的影片中指出，過去250年來，美國公民的權利是神聖不可侵犯的，但長期以來，美軍基地實際上卻成了「禁槍區」（Gun-free zones）。

他直言，除非是在受訓或是憲兵單位，否則一般官兵幾乎不可能獲准在營區內攜帶私有武器自衛。赫格塞斯強調，國防部的人員受過最高規格的訓練，「既然他們負責保衛國家，就沒理由不能行使憲法賦予的持槍權」。

點名史都華堡槍擊案 「幾分鐘就是一輩子」

為了證明政策改革的必要性，赫格塞斯特別列舉了近年發生在史都華堡（Fort Stewart）、霍洛曼空軍基地（Holloman AFB）以及彭薩科拉海軍航空站（Pensacola NAS）的基地槍擊事件。

他指出，在面對突發威脅時，「幾分鐘就是一輩子的距離」，而訓練有素的官兵若能在這些關鍵時刻配有武裝，將能有效守護同袍與家人的安全，不讓國內外的敵人有機可乘。

「預設准許」原則 基地指揮官拒絕需給書面理由

根據這份最新簽署的備忘錄，美軍各基地指揮官即日起必須接受官兵攜帶私人槍枝的申請。新制的核心在於「預設有其必要」（Presumption of necessity），意即除非有極為特殊的負面理由，否則原則上應予核准。

若指揮官決定駁回申請，則必須提供詳細的書面說明。赫格塞斯自豪地表示，這項新令確認了官兵自我保護的權利，也展現了國防部對「上帝賦予人權」的尊重。