吃飯多1習慣＝天然瘦瘦針！減重醫揭神奇功效：GLP-1飆升41％

▲減重醫師蕭捷健分享，吃飯時只要多一項習慣，GLP-1就會有感飆升41％。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

想減重不必花大錢打針？減重醫師蕭捷健引述《臨床內分泌代謝雜誌（JCEM）》研究指出，人體腸道每天都會分泌天然的腸泌素（GLP-1），但若進食速度過快，身體根本來不及產生飽足訊號。研究實證，同樣份量的食物，若將進食時間從5分鐘延長至30分鐘，體內抑制食慾的激素PYY會增加27％，而關鍵的GLP-1更有感飆升41％。他直言，放慢吃飯速度就是體內「內建且免費」的瘦瘦筆。

飽足感是一場接力賽 大腦下令停止需20分鐘

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為什麼吃太快會變胖？蕭捷健將飽足感比喻為一場「三棒接力賽」。第一棒是胃壁撐開的物理感應、第二棒是食物進入小腸後分泌GLP-1等激素、第三棒則是血糖上升後大腦正式下達停止指令。這場接力賽全程需花費15至20分鐘，若在5分鐘內就扒完便當，大腦還沒收到訊號，食慾就不會消失，導致後續攝取過多不必要的熱量。

冰淇淋實驗證實 慢慢吃讓抑制食慾激素大爆發

為了驗證速度對激素的影響，研究安排受試者分別在5分鐘與30分鐘內吃完同份量（675大卡）的冰淇淋。結果顯示，優雅慢食的那次，體內天然瘦瘦筆成分（GLP-1）的分泌量顯著提升。蕭捷健幽默表示，藥廠看到這種「多花25分鐘就能省下幾千塊」的研究，大概會想罵髒話。這證明了改變行為習慣，比單純依賴外來藥物更具長效性。

▲減重醫師蕭捷健分享，吃飯時只要多一項習慣，GLP-1就會有感飆升41％。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



忙碌是環境習慣是選擇 別讓Teams會議毀了代謝

針對台灣上班族常為了趕會議而「5分鐘吞便當」的現狀，蕭捷健強調，忙碌雖是環境問題，吃得快卻是可改變的習慣。長期依賴外來腸泌素補充，身體容易產生抗藥性。他建議，每餐進食目標應設定在20至30分鐘，給予腸道足夠的時間「打卡上班」，才能發揮天然的代謝力，維持體態而不必產生多餘焦慮。

三招學會慢食技巧 放下筷子讓GLP-1準時上班

如何達成慢食的目標？蕭捷健提出三個具體建議，第一點是每口食物多咀嚼幾次，認真感受食材味道。第二點則為吃飯中途試著放下筷子，喝口水或與旁人交談，製造自然的停頓。

第三則是「吃飯不滑手機」。他解釋，感官注意力若被手機分散，會直接影響腸泌素的分泌效果。透過微小的改變，就能讓身體重新找回精準的飽足感。

規律作息與專注飲食 解鎖內建減重超能力

總結減重心法，醫師呼籲15至30歲的年輕族群應重視「進食儀式感」。在快節奏的現代生活中，專注於眼前的食物不僅是放鬆，更是對抗代謝疾病的有效手段。與其追求強效藥物，不如從午餐開始，多給身體15分鐘的時間，讓內建的減重機制發揮最大效用，遠離肥胖與血糖波動的困擾。