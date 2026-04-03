　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃飯多1習慣＝天然瘦瘦針！減重醫揭神奇功效：GLP-1飆升41％

▲▼便當菜色。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲減重醫師蕭捷健分享，吃飯時只要多一項習慣，GLP-1就會有感飆升41％。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

想減重不必花大錢打針？減重醫師蕭捷健引述《臨床內分泌代謝雜誌（JCEM）》研究指出，人體腸道每天都會分泌天然的腸泌素（GLP-1），但若進食速度過快，身體根本來不及產生飽足訊號。研究實證，同樣份量的食物，若將進食時間從5分鐘延長至30分鐘，體內抑制食慾的激素PYY會增加27％，而關鍵的GLP-1更有感飆升41％。他直言，放慢吃飯速度就是體內「內建且免費」的瘦瘦筆。

飽足感是一場接力賽　大腦下令停止需20分鐘

[廣告]請繼續往下閱讀...

為什麼吃太快會變胖？蕭捷健將飽足感比喻為一場「三棒接力賽」。第一棒是胃壁撐開的物理感應、第二棒是食物進入小腸後分泌GLP-1等激素、第三棒則是血糖上升後大腦正式下達停止指令。這場接力賽全程需花費15至20分鐘，若在5分鐘內就扒完便當，大腦還沒收到訊號，食慾就不會消失，導致後續攝取過多不必要的熱量。

冰淇淋實驗證實　慢慢吃讓抑制食慾激素大爆發

為了驗證速度對激素的影響，研究安排受試者分別在5分鐘與30分鐘內吃完同份量（675大卡）的冰淇淋。結果顯示，優雅慢食的那次，體內天然瘦瘦筆成分（GLP-1）的分泌量顯著提升。蕭捷健幽默表示，藥廠看到這種「多花25分鐘就能省下幾千塊」的研究，大概會想罵髒話。這證明了改變行為習慣，比單純依賴外來藥物更具長效性。

▲▼營養師教你聰明挑便當不爆卡 。（圖／Unsplash）

▲減重醫師蕭捷健分享，吃飯時只要多一項習慣，GLP-1就會有感飆升41％。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

忙碌是環境習慣是選擇　別讓Teams會議毀了代謝

針對台灣上班族常為了趕會議而「5分鐘吞便當」的現狀，蕭捷健強調，忙碌雖是環境問題，吃得快卻是可改變的習慣。長期依賴外來腸泌素補充，身體容易產生抗藥性。他建議，每餐進食目標應設定在20至30分鐘，給予腸道足夠的時間「打卡上班」，才能發揮天然的代謝力，維持體態而不必產生多餘焦慮。

三招學會慢食技巧　放下筷子讓GLP-1準時上班

如何達成慢食的目標？蕭捷健提出三個具體建議，第一點是每口食物多咀嚼幾次，認真感受食材味道。第二點則為吃飯中途試著放下筷子，喝口水或與旁人交談，製造自然的停頓。

第三則是「吃飯不滑手機」。他解釋，感官注意力若被手機分散，會直接影響腸泌素的分泌效果。透過微小的改變，就能讓身體重新找回精準的飽足感。

規律作息與專注飲食　解鎖內建減重超能力

總結減重心法，醫師呼籲15至30歲的年輕族群應重視「進食儀式感」。在快節奏的現代生活中，專注於眼前的食物不僅是放鬆，更是對抗代謝疾病的有效手段。與其追求強效藥物，不如從午餐開始，多給身體15分鐘的時間，讓內建的減重機制發揮最大效用，遠離肥胖與血糖波動的困擾。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴銘偉當眾淚崩！抱父痛哭「中斷表演」
高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝
美200特種兵「深入伊朗」營救！　川普：一度懷疑是陷阱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

國5北向紫爆「時速僅18公里」　國道上午3事故影響車流

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

國5北向紫爆「時速僅18公里」　國道上午3事故影響車流

大都會鬆口氣！索托右小腿僅輕微拉傷　是否進IL待觀察

李昀銳拍戲遭馬暴走甩飛！「墜馬驚險畫面」曝光　起身第一反應被讚爆

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

鄭麗文明赴中　國安局最新報告示警：這是「促融促統」的兩手策略

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

開季連兩場繳優質先發首勝卻沒開張　黃子鵬想法很闊達

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

《乩身》白髮小鬼童星身份曝光！　「奪金鐘獎」上台感言笑翻全場

美以轟炸伊朗34死！基地傳7聲巨響　住宅區炸成廢墟6童喪命

吳慷仁陸片演變態封神！　「一秒變臉演技」微博全讚爆：看到後背發涼

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢

生活熱門新聞

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

尋獲失蹤47天山友　跑山獸索費遭批！律師挺

快訊／強對流！　大雷雨擴4縣市

結帳「都會被問1句」客超不爽！店員吐內幕

高雄春捲67人中毒　營養師揭「2高風險食材」易成中毒來源

「誤信人造雨」喊國賠！正妹司機致歉

今「觀音生」！　菩薩加持3生肖發大財

高雄春捲67人中毒　業者嗆「查錯誰賠？」網友怒了

他曝LINE「1功能」超少人用　對方感動：你是第一個

跑山獸收費被轟　本人回應了

快訊／全台變天！　7縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

打瘦瘦針停藥暴肥20公斤　醫：2類人別碰

打瘦瘦針停藥暴肥20公斤　醫：2類人別碰

近年來「瘦瘦針」（GLP-1 腸泌素類藥物）在台灣掀起狂潮，因取得管道多元，幾乎演變成一場「全民減重運動」。然而，這股熱潮背後卻潛藏健康危機。中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕指出，一位體重90多公斤的上班族，自行施打瘦瘦針後雖成功減重10多公斤，但停藥後體重竟如皮球般反彈，暴增20多公斤，體重直接飆破百公斤大關，嚇得趕緊求醫。

吃蛋糕也不一定會胖！3個小技巧減少負擔

吃蛋糕也不一定會胖！3個小技巧減少負擔

「40歲前有脂肪肝」罹5癌風險狂飆！醫嘆：沒症狀最可怕

「40歲前有脂肪肝」罹5癌風險狂飆！醫嘆：沒症狀最可怕

席捲日韓的「耗糖操」

席捲日韓的「耗糖操」

不只少吃才會瘦　營養師揭8個燃脂小習慣

不只少吃才會瘦　營養師揭8個燃脂小習慣

關鍵字：

減重慢食腸泌素飽足感代謝

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面