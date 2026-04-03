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「醉捏壽司」老闆再道歉！認失態重新修行　網不買單：不配稱職人

▲壽司家師傅酒醉上工，業者發聲明致歉。（圖／翻攝Threads）

▲壽司家師傅酒醉上工，業者發聲明致歉。（圖／翻攝Threads）

記者閔文昱／綜合報導

台北市中山區知名日料店壽司家日前爆出「師傅疑似酒醉上工」爭議，引發輿論撻伐。業者今（3）日晚間發布公開道歉聲明，坦言網路流傳影片中的失態行為「極其不專業且失禮」，不僅違背餐飲業「食安優先」與「尊重顧客」的基本原則，也傷害消費者信任，對此深感羞愧。

認錯失態：回歸初心重新修行

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業者在聲明中表示，身為職人，任何解釋都無法掩蓋當晚自律不足的事實，未來將回歸初心、重新鍛鍊基本功，找回對料理應有的敬畏之心，並強調會持續反省改進。對於4月1日當天受影響的顧客，也表達正式歉意，待自身狀態恢復後，盼能親自邀請客人再次上門，當面致歉。

此外，業者也向長期支持的顧客、粉絲及餐飲同業致歉，承諾會用行動證明悔過，未來以更專業與專注的態度回到板前服務。

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網友怒火未消　質疑賠償與食安問題

不過道歉聲明曝光後，仍難平息網路怒火，大批網友痛批「不是第一次」、「應該全面道歉所有客人」、「不配稱職人」，甚至有人自稱早在一年前用餐就遇過類似情況，直言衛生狀況「噁心至極」。也有網友質疑業者未提及退款或賠償機制，認為誠意不足。

另有聲音聚焦食安問題，質疑業者是否具備基本衛生訓練。對此，業者回應，已於4月2日接受衛生局稽查，目前需改善項目包括更換廚師帽，並已更新飯桶設備，同時將再次進修食安課程，強調會持續精進相關管理。

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