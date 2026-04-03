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「抗中保不了台！」鄭麗文曝吳伯雄叮囑：這次訪陸比2005更嚴峻

▲鄭麗文拜會吳伯雄，請益訪陸要領。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

▲鄭麗文拜會吳伯雄，請益訪陸要領。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文，下同）

記者閔文昱／綜合報導

鄭麗文今（3）日晚間在臉書發文表示，下午特別拜會前國民黨主席吳伯雄，就即將率團訪問大陸一事請益。她指出，吳伯雄過去曾六度率團訪陸，維繫國共交流平台運作，並促成兩岸會談恢復，對兩岸發展具有重要影響。

吳伯雄示警：情勢比2005年更嚴峻

鄭麗文轉述，吳伯雄提醒，此次訪陸所面對的情勢，比2005年大陸通過《反分裂國家法》時更加嚴峻。特別是自2022年南希·裴洛西訪台後，海峽中線默契消失，台海局勢升溫，甚至被形容為「全世界最危險的區域」，因此此行對於促進台海和平意義重大。

吳伯雄也強調「兩岸絕不能動武」，並重申國民黨應提供和平發展環境，直言「抗中保不了台，台獨只會毀台」，期盼鄭麗文能向社會傳達「要和平不要戰爭」的主流民意，帶領國民黨重返執政。

▲鄭麗文拜會吳伯雄，請益訪陸要領。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

鄭麗文：2028重返執政是目標

鄭麗文表示，對於吳伯雄的支持與勉勵深表感謝，強調國民黨推動兩岸和平的努力必須延續。她回顧2008年國民黨重返執政歷程充滿挑戰，並直言「20年後的2028年，我們也必須重返執政」，未來將加倍努力完成這項使命。

她強調，此次訪問大陸是為了兩岸締造和平的共同願望，但這一目標唯有在國民黨重返執政後才能真正落實，未來兩年將是關鍵期。她也透露，黨內多數同志對此行表達認同並支持全力以赴，認為這不僅是政黨責任，更代表台灣2300萬人追求和平的目標。

鄭麗文最後強調，「伯公交代了，一定要成功，而且必須成功」，她將銜命完成任務，持續推動兩岸和平發展方向。

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