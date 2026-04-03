NBA未來之星場邊嬌點！太陽啦啦隊喝珍奶發現新大陸、讚《宇宙啦啦隊》貼心可愛

▲2026NBA 未來之星邀請賽，鳳凰城太陽隊啦啦隊也來台擔任活動嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡厚瑄／新北報導

首屆「NBA未來之星邀請賽」（NBA Rising Stars Invitational）台灣分區選拔賽，即將於4月4日、5日在新北市板橋體育館熱力開戰。除了場上激烈的籃球對抗，場邊更有夢幻級的視覺盛宴。緯來電視網原創選秀節目《宇宙啦啦隊》今日（3日）與遠道而來的NBA鳳凰城太陽隊啦啦隊首度合體。雙方跨越語言隔閡，以舞蹈進行「國際級聯動」，展現出截然不同卻同樣充滿活力的應援文化。

此次《宇宙啦啦隊》成員包括紀欣伶、Momo、妃妃、Lydia、祖安娜、靚靚、Yula、樺樺、Tina、愛玉、魚肉及黛比等12位女孩，將在這兩天輪番上陣。

▲2026NBA 未來之星邀請賽，《宇宙啦啦隊》成員現身擔任活動嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

而鳳凰城太陽隊啦啦隊成員稍早在受訪時也分享了對台灣應援文化的觀察，其中一人認為，美國的籃球啦啦隊文化強調動作的精確性、整齊劃一，且節奏非常利索、強而有力，「而在這裡，我看到每個人都沉浸在純粹的快樂中，看起來就像一場超棒的聚會。我們很高興能把這種歡樂氛圍帶回美國。」

她們對《宇宙啦啦隊》女孩們的才華也給予高度評價，稱讚台灣女孩是她們遇過最貼心、最可愛的人，另一位感性地說：「舞蹈就是一種環球通用的語言，能讓大家聚在一起享受美好時光，我們真的很感激能透過舞蹈與她們連結。」

▲2026NBA 未來之星邀請賽，《宇宙啦啦隊》成員現身擔任活動嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

第一次來到台灣，太陽隊啦啦隊女孩們對當地的風景與食物印象極其深刻。她們興奮地透露，已經嘗試了台灣道地香腸，甚至挑戰了具備地方特色的「雞屁股」，直呼味道非常美味。

更讓她們著迷的是台灣指標性飲品——波霸奶茶。她們認真地向媒體分享學到的新知識：「我們學到了小顆的珍珠叫做『Bubble』，所以叫 Bubble Tea；大顆的則叫做『Boba』。」這種對庶民美食的熱愛，拉近了兩地女孩的距離，也讓這場國際賽事增添了不少趣味話題。

▲2026NBA 未來之星邀請賽，鳳凰城太陽隊啦啦隊也來台擔任活動嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）