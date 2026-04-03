追查塑膠袋之亂有無不肖分子囤積抬價　中檢直衝逢甲夜市追查

▲台中地檢署與台中市政府、消保處追查是否有不肖分子囤積塑膠製品，深入各賣場查察。（圖／台中地檢署提供）



記者許權毅／台中報導

全台近日因中東戰事，傳出「塑膠袋之亂」，台中地檢署結合台中市政府等多個機關，前往各處營業處所稽查，今日前往建國市場、東興市場，晚間更直接前往逢甲夜市查察，雖有攤商指出塑膠袋確實供貨較為緊縮，但目前未發現有明確囤積情況，再次呼籲民眾，若發現非法囤積、調漲，就打檢舉電話0800-007007。

台中地檢署指出， 為持續落實行政院穩定物價政策及法務部指示，檢方召集轄內調查機關、司法警察單位及臺中市政府相關業管機關，共同成立「查緝民生犯罪聯繫平台」，清明連假期間持續展開聯合稽查行動。繼昨（2）日由發動第一波聯合稽查後，今（3）日再度針對傳統市場塑膠袋銷售商行及夜市攤商進行全面查訪。

民生平台小組今上午前往北區東興市場及東區建國市場，針對轄內4家塑膠袋銷售商行進行實地訪查，重點查察其進貨來源、庫存量、批發價格變動情形，以掌握上游供應鏈現況。目前已合計針對轄內11家塑膠袋銷售商行、五金賣場及傳統市場攤商完成實地訪查，持續擴大查核範圍，強化市場監測機制。

▲▼檢方直接前往逢甲夜市追查。（圖／台中地檢署提供）



今日下午，中檢主任檢察官洪國朝、檢察官康存孝檢察官進一步會同法務部調查局中調處、航調處、消保處、公平交易委員會及財政部中區國稅局等機關人員前往逢甲夜市，查察是否有變相漲價或哄抬價格。

經雙路聯合稽查結果，雖有攤商反映上游供貨較以往趨於緊縮，惟尚未發現明確惡意囤積或哄抬價格之具體事證。另逢甲觀光夜市攤販集中區管理委員會吳浚銘總幹事表示，目前部分攤商雖反映塑膠袋取得較為不易，惟整體仍秉持誠信經營原則，尚無藉機惡意調漲價格情事。

檢方強調，清明連假期間民生消費需求顯著增加，民生平台各機關絕不因假期而有所鬆懈，將持續透過平台機制整合各項資源，維持高度警戒，強化查緝能量。倘發現業者有囤貨居奇或不合理調漲價格等違法情形，請民眾撥打檢舉專線0800-007007，將即時受理並積極查明，依法究責。

本署重申，穩定民生物價係政府重要施政目標，任何藉市場波動之際從事不法牟利行為，均將嚴正查辦、絕不寬貸。未來亦將持續結合跨機關合作機制，強化預警及查緝功能，以確保市場交易秩序及民眾消費權益，共同維護大台中地區經濟環境之穩定與安全，讓市民安心生活、平安過節。