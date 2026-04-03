伊朗宣稱又擊落美軍F-35戰機！殘骸照曝光專家回應：應是F-15

▲ 伊朗宣稱擊落第二架F-35，專家看完殘骸後推測，應是F-15E。（圖／翻攝自X）



記者柯振中／綜合報導

中東局勢全面升級，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）3日發布震撼聲明，宣稱在中部領空利用新型防空系統，成功擊落第2架美軍最精銳的F-35隱形戰機。伊朗媒體隨後釋出大量殘骸照片，並指稱機體劇烈爆炸，飛行員生還機會渺茫。不過，多位軍事專家、開源情報帳號經過比對後質疑，殘骸特徵與美軍F-15E打擊鷹戰機吻合，而非伊朗所稱的第五代匿蹤戰機。

12小時內連損兩機？ 伊朗官媒：本土防禦系統立大功

根據伊朗《梅爾通訊社》（（Mehr News Agency）報導，這是繼3月19日及2日後，伊朗再度宣稱擊落美軍尖端戰力。IRGC強調，這架F-35是在執行任務時遭精準攔截並徹底摧毀。

伊朗駐外領事館同樣在社群平台分享影片，展現防空實力。由於墜毀現場火光沖天且機身嚴重解體，伊朗方面研判，飛行員彈射成功的可能性極低，目前生死未卜。

殘骸代碼成關鍵線索 專家點名隸屬駐英「第48戰機聯隊」

儘管伊朗官方堅稱為F-35，但軍事迷與專家從流出的殘骸照片中發現多處疑點。CNN引述澳洲皇家空軍退役軍官萊頓的說法稱，垂直尾翼上的紅白條紋及「LN」代碼，明確指向駐紮於英國拉肯希斯基地的美國空軍第48戰機聯隊。

雖然該聯隊同時編有F-35與F-15E，但殘骸上的紅色塗裝與特定防磁扣件標語，皆符合F-15E的零件特徵，而非匿蹤設計的F-35。

川普放話摧毀發電廠 德黑蘭傳爆炸聲局勢緊繃

在此次擊落事件發生前數小時，美國總統川普才在真實社群發出威脅，聲稱美軍尚未開始摧毀伊朗剩餘的一切，並點名將鎖定橋梁與發電廠。

消息發布後不久，德黑蘭與中部城市伊斯法罕便傳出爆炸聲響。伊朗方面則展開多波反擊，包含無人機襲擊科威特煉油廠，以及向以色列發射飛彈，顯示雙方正處於大規模軍事衝突的邊緣。

美軍中央司令部暫無回應 首架遭擊落傳聞曾遭強硬否認

對於伊朗宣稱的「連兩勝」，美國五角大廈與中央司令部目前保持沉默，尚未針對第2架戰機的下落做出正式說明。

回顧先前案例，美方曾嚴正否認首架戰機遭擊落的消息，指稱為不實的認知作戰。軍事專家認為，若美軍確實損失戰機，不論型號為何，都將大幅改變美國在西亞的軍事部署優先順序。