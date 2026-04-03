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俄軍蘇-30戰機突墜毀！　2飛官緊急彈射逃生

俄軍一架蘇-30戰機在克里米亞訓練時突然墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍一架蘇-30戰機在克里米亞訓練時突然墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

俄羅斯國防部表示，一架蘇-30（Su-30）戰機於當地時間今日執行例行訓練時，在克里米亞地區發生墜毀事故。

根據俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導，俄方指出，該架軍機當時並未搭載任何武器裝備，機上兩名飛行員在事故發生前已成功彈射脫離。地面搜救單位隨後展開行動，順利尋獲兩人，經確認皆無生命危險。

至於事故發生的確切原因，軍方目前尚未對外說明，相關情況仍待進一步調查釐清。

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