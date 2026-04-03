新北流蘇花迎花期　中和、新店公園飄「四月雪」成春日亮點

▲流蘇花潔白細緻的花朵成簇綻放於枝頭，遠望如雪覆綠葉，美不勝收（圖為陽光運動公園內流蘇花）。（圖／新北市景觀處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

時序進入4月，春景悄然轉換，潔白花景成為都市中最吸睛的風景。被譽為「四月雪」的流蘇花近日進入盛開期，新北市中和四號公園與新店陽光運動公園枝頭滿布白花，細緻花瓣隨風搖曳，遠望如雪覆綠，為城市鋪上一層輕柔白紗，吸引不少民眾前往賞花、踏青。

新北市景觀處表示，流蘇屬落葉灌木或喬木，因花瓣細長如絲、形似古代仕女服飾上的流蘇而得名。每年花期約落在3月底至4月中旬，花朵潔白成簇綻放，不僅具高度觀賞價值，嫩葉亦可沖泡成茶，散發淡雅清香。此外，流蘇樹枝幹堅韌、不易折斷，且具有良好的空氣品質調節能力，兼具景觀與生態效益。

▲中和四號公園內的流蘇花目前約開4成，景觀處推薦盛開時不妨帶著一家大小走入公園感受當季美景。

景觀處指出，中和四號公園（八二三紀念公園）與新店陽光運動公園皆為新北市具代表性的都市大型公園，除賞花外，也提供完善的兒童遊戲設施與休閒空間。四號公園位於中永和核心地帶，鄰近國立臺灣圖書館，園區綠意盎然，融合自然與人文氛圍；陽光運動公園則座落於新店溪河濱，擁有寬廣草地與多元遊憩設施，並串聯自行車道，約30分鐘可騎乘至碧潭風景區，適合規劃一日輕旅行。

景觀處長林俊德表示，相較野外原生流蘇日益稀少，城市中盛開的流蘇花景更顯珍貴，歡迎民眾把握花期走入公園，感受春日限定的浪漫景致。同時也呼籲民眾多加利用大眾運輸前往賞花，共同維護環境品質。另建議可追蹤「賞花快報」粉絲專頁，即時掌握各地花況資訊，輕鬆規劃春季賞花行程。

▲新店陽光運動公園裡有著「四月雪」美譽的流蘇花已迎來花期。