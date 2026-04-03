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民眾黨恐開鍘李貞秀！柯文哲首表態：尊重決策、不再一人政黨

▲▼ 立法院內政委員會,李貞秀 。（圖／記者徐文彬攝）

▲李貞秀捲爆料爭議，民眾黨擬開鍘 。（圖／記者徐文彬攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨立委李貞秀近期爭議不斷，不僅捲入身分與失言風波，更爆料高虹安曾拿前黨主席柯文哲700萬元，引發黨內強烈反彈。據傳民眾黨將於9日中評會討論相關裁處，甚至不排除以投票方式將其除名，黨內氣氛持續升溫。對此，民眾黨創黨主席柯文哲也首度做出回應。

拒辭立委、嗆聲提告　黨內不滿升高

面對黨中央勸退，李貞秀不僅拒絕辭去立委職務，還強調去留「只有柯文哲能決定」，甚至放話若遭除名將提告，讓黨內高層相當尷尬。加上外界爆料，她疑似為高虹安助理費案的檢舉人之一，「抓耙仔」質疑甚囂塵上，也讓部分黨員質疑其誠信與忠誠度。

黨內人士指出，李貞秀不僅在立委表現上難以服眾，近期爭議更進一步傷害政黨形象。依據民眾黨「紀律評議裁決準則」，除可依第22條處以停權，亦可依第36條經中評會決議後予以除名，為後續開鍘留下制度空間。

▲▼民眾黨「 戰！329上凱道討公道」。黃國昌、柯文哲、館長陳之漢。（圖／記者周宸亘攝）。

▲民眾黨創黨主席柯文哲（中）。（圖／記者周宸亘攝）。

柯文哲未護航　強調「擺脫一人政黨」

對於黨內即將開鍘傳聞，柯文哲3日南下嘉義替市長參選人張啓楷站台時首度表態，強調「獨立機構就是獨立判斷」，他將尊重中評會相關決策。他並指出，民眾黨應從「一人政黨」走向真正制度化的政黨，這才是正確方向。

至於外界質疑李貞秀為檢舉人一事，柯文哲則態度保留，表示「要看證據，有幾分證據說幾分話」。此外，針對東海大學取消原訂演講一事，他也回應，不應製造學校困擾，並感嘆台灣社會應回歸正常化。

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