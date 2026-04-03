「易家鯊魚麵」老闆遭撞成重傷！家屬宣布好消息：準備重新開業

▲易家鯊魚麵傳出好消息，老老闆經過手術、積極復健，已經準備復業。（圖／翻攝臉書／信義區三兩事）



記者柯振中／綜合報導

台北市信義區知名老店「易家鯊魚麵」，3月21日遭轎車衝撞進店面，導致81歲的老老闆身受重傷，一度宣布無限期停業。所幸在經過手術與復健後，家屬傳來好消息，阿公已經順利出院返家靜養，店家也決定將於4月7日正式重啟營業，讓心心念念的常客們不用再撲空。

老店遭撞全毀驚魂一瞬間 阿公斷肋骨熱湯燙傷

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回顧這起意外，當時一名男子駕車不明原因衝入信義區林口街的「易家鯊魚麵」，撞擊力道猛烈。當時正對著車頭的老老闆身受重傷，造成上肋骨斷裂三根、右腳被車壓傷，左腳還慘遭熱湯燙傷。孫女曾透露，全家人與員工都陷入巨大的身心創傷，店面毀損嚴重，當時為了讓阿公全心治療，無奈宣布暫時無限期休業。

術後復健傳喜訊 阿公夢到天使守護順利出院

經過一段時間的抗爭，老闆家屬2日在臉書社團「信義區三兩事」發布好消息，老老闆（阿公）接受手術、積極復健後，身體狀況恢復良好，目前已經出院回家休養。有趣的是，阿公還溫馨提到，住院期間夢到許多天使與神明照看他，家屬感性認為，一定是老客人的祝福順利傳達到了阿公身邊。

下週二正式重啟營業 營業時間維持清晨開跑

隨著老老闆傷勢穩定，家屬宣布「易家鯊魚麵」4月7日正式重新開業，營業時間維持過去的清晨5點40分至下午1點30分。消息一出，讓許多從小吃到大的網友相當興奮，紛紛留言打氣，期待能再次品嚐這份熟悉的古早味，也希望阿公能繼續安心靜養。

感謝常客溫情守候 家屬呼籲大家回歸捧場

家屬特別感謝事發以來各界的關心與鼓勵，甚至有網友一字一句唸祝福給病床上的阿公聽。雖然店面曾經歷嚴重毀損，但家人決定重整旗鼓，在4月份重新出發。家屬也呼籲老客人們互相告知復業消息，歡迎大家在下週二重新回到林口街，用實際行動支持這間撐過難關的40年老字號。