　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「易家鯊魚麵」老闆遭撞成重傷！家屬宣布好消息：準備重新開業

▲▼易家鯊魚麵傳出好消息，老老闆經過手術、積極復健，已經準備復業。（圖／翻攝臉書／信義區三兩事）

▲易家鯊魚麵傳出好消息，老老闆經過手術、積極復健，已經準備復業。（圖／翻攝臉書／信義區三兩事）

記者柯振中／綜合報導

台北市信義區知名老店「易家鯊魚麵」，3月21日遭轎車衝撞進店面，導致81歲的老老闆身受重傷，一度宣布無限期停業。所幸在經過手術與復健後，家屬傳來好消息，阿公已經順利出院返家靜養，店家也決定將於4月7日正式重啟營業，讓心心念念的常客們不用再撲空。

老店遭撞全毀驚魂一瞬間　阿公斷肋骨熱湯燙傷

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧這起意外，當時一名男子駕車不明原因衝入信義區林口街的「易家鯊魚麵」，撞擊力道猛烈。當時正對著車頭的老老闆身受重傷，造成上肋骨斷裂三根、右腳被車壓傷，左腳還慘遭熱湯燙傷。孫女曾透露，全家人與員工都陷入巨大的身心創傷，店面毀損嚴重，當時為了讓阿公全心治療，無奈宣布暫時無限期休業。

術後復健傳喜訊　阿公夢到天使守護順利出院

經過一段時間的抗爭，老闆家屬2日在臉書社團「信義區三兩事」發布好消息，老老闆（阿公）接受手術、積極復健後，身體狀況恢復良好，目前已經出院回家休養。有趣的是，阿公還溫馨提到，住院期間夢到許多天使與神明照看他，家屬感性認為，一定是老客人的祝福順利傳達到了阿公身邊。

下週二正式重啟營業　營業時間維持清晨開跑

隨著老老闆傷勢穩定，家屬宣布「易家鯊魚麵」4月7日正式重新開業，營業時間維持過去的清晨5點40分至下午1點30分。消息一出，讓許多從小吃到大的網友相當興奮，紛紛留言打氣，期待能再次品嚐這份熟悉的古早味，也希望阿公能繼續安心靜養。

感謝常客溫情守候　家屬呼籲大家回歸捧場

家屬特別感謝事發以來各界的關心與鼓勵，甚至有網友一字一句唸祝福給病床上的阿公聽。雖然店面曾經歷嚴重毀損，但家人決定重整旗鼓，在4月份重新出發。家屬也呼籲老客人們互相告知復業消息，歡迎大家在下週二重新回到林口街，用實際行動支持這間撐過難關的40年老字號。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴銘偉當眾淚崩！抱父痛哭「中斷表演」
高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝
美200特種兵「深入伊朗」營救！　川普：一度懷疑是陷阱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

國5北向紫爆「時速僅18公里」　國道上午3事故影響車流

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

國5北向紫爆「時速僅18公里」　國道上午3事故影響車流

李昀銳拍戲遭馬暴走甩飛！「墜馬驚險畫面」曝光　起身第一反應被讚爆

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

鄭麗文明赴中　國安局最新報告示警：這是「促融促統」的兩手策略

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

開季連兩場繳優質先發首勝卻沒開張　黃子鵬想法很闊達

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

《乩身》白髮小鬼童星身份曝光！　「奪金鐘獎」上台感言笑翻全場

美以轟炸伊朗34死！基地傳7聲巨響　住宅區炸成廢墟6童喪命

吳慷仁陸片演變態封神！　「一秒變臉演技」微博全讚爆：看到後背發涼

疑燒金紙釀禍！宜蘭員山公墓30棵真柏、羅漢松、牛樟全毀

李洪基又在玩翻譯XD

生活熱門新聞

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

尋獲失蹤47天山友　跑山獸索費遭批！律師挺

快訊／強對流！　大雷雨擴4縣市

結帳「都會被問1句」客超不爽！店員吐內幕

高雄春捲67人中毒　營養師揭「2高風險食材」易成中毒來源

「誤信人造雨」喊國賠！正妹司機致歉

今「觀音生」！　菩薩加持3生肖發大財

高雄春捲67人中毒　業者嗆「查錯誰賠？」網友怒了

他曝LINE「1功能」超少人用　對方感動：你是第一個

跑山獸收費被轟　本人回應了

快訊／全台變天！　7縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

轎車撞40年老店　81歲老闆「肋骨斷3根」！無限期休業

轎車撞40年老店　81歲老闆「肋骨斷3根」！無限期休業

台北市信義區林口街21日發生車禍！一名男子駕駛自小客車，不明原因衝進路口轉角處的40年老店「易家鯊魚麵」。對此，麵店老闆的孫女透露，阿公上肋骨斷了三根，右腳被車輛壓到，左腳則被熱湯燙傷，所幸並無生命危險，家人和員工受到身體、心理創傷，並且店面損壞嚴重，因此決定暫時無限期休業。

飄香20多年！台北「隱藏版碳烤雞排」熄燈　

飄香20多年！台北「隱藏版碳烤雞排」熄燈　

從販毒到握壽司！更生人5封信打動「三多屋」老闆　苦練廚藝奪獎

從販毒到握壽司！更生人5封信打動「三多屋」老闆　苦練廚藝奪獎

挑戰「500元」吃遍華西街4家老味道！

挑戰「500元」吃遍華西街4家老味道！

早餐盤580元「加荷包蛋140元」！全場喊盤：菜色超普

早餐盤580元「加荷包蛋140元」！全場喊盤：菜色超普

關鍵字：

信義老店鯊魚麵復業消息老闆康復台北美食

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面