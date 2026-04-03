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麻豆傳媒倒閉後「女優會接S」？孟若羽氣轟：沒必要這樣詆毀

▲▼圤智雨稱麻豆傳媒倒閉後，會有許多女優開始接S，孟若羽反擊。（圖／翻攝IG／孟若羽）

▲圤智雨稱麻豆傳媒倒閉後，會有許多女優開始接S，孟若羽反擊。（圖／翻攝IG／孟若羽）

記者柯振中／綜合報導

華語成人平台「麻豆傳媒」傳出倒閉消息，前導演圤智雨直言台灣女優條件差、愛刺青，更預言她們失業後恐被迫下海從事性交易。對此，台灣人氣女優孟若羽忍無可忍，3日在社群平台發文反擊，痛批圤智雨長期以偏概全、惡意詆毀，強調多數同業正努力經營自媒體或回歸正常生活，絕非他口中的「預言」那樣墮落。

導演列六大原因　狠批台灣AV太像流氓

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前AV導演圤智雨近日針對麻豆傳媒倒閉發表看法，列出包括台灣人沒付費習慣、演員素質不佳、置入廣告過多等六大關鍵。他更毒舌評論，台灣男、女優身上刺青太多「太像89（流氓）」，讓人看了視覺上極容易出戲，甚至嘲諷片中廣告貼紙多到讓人「瞬間軟掉」。圤智雨更預測，隨著平台倒閉，女優們為了謀生，最終可能轉往酒店或從事性交易。

孟若羽怒轟以偏概全　揭露產業轉型真相

面對圤智雨的言論，女優孟若羽直言過去不回應是不想給熱度，但這次對方「說不是事實的事」太過分。她反擊指出，圤智雨一直以來都帶著偏見，認為做這行的女生不是欠債就是有精神疾病。孟若羽強調，雖然現在片商環境不如從前，但許多演員早已轉向經營自媒體，靠自己的努力生活，並非如圤智雨所說的只能去接案或下海。

▲▼圤智雨稱麻豆傳媒倒閉後，會有許多女優開始接S，孟若羽反擊。（圖／翻攝IG／孟若羽）

▲圤智雨稱麻豆傳媒倒閉後，會有許多女優開始接S，孟若羽反擊。（圖／翻攝IG／孟若羽）

努力被忽視超委屈　喊話前導演：別當工具

孟若羽感嘆，要完成一部作品是所有人共同努力的結果，即便外界覺得演技尷尬或質感不佳，也不該被抹黑。她批評圤智雨仍用三、四年前的過時觀點來看待現在的產業發展，根本是為了賺流量而在亂帶風向。孟若羽更酸度破表地表示，如果不喜歡被叫「AV導演」，就不要一直消費這行來博取關注，沒必要把辛苦工作的同業當成搞流量的工具。

回歸平凡也值得尊重　女優呼籲停止詆毀

除了轉型自媒體，孟若羽也提到很多同業選擇回歸正常生活，正正當當地做一般工作賺錢，這些人的努力不該被一句「預言」給抹殺。她呼籲圤智雨專心做自己的事業就好，不要再對努力生活的女性進行人格詆毀。

 
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