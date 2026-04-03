鄭麗文將訪陸　吳伯雄喊話：這是使命非成功不可

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文即將赴陸訪問，鄭麗文今（3日）下午拜會前主席吳伯雄。吳伯雄指出，鄭麗文能帶領台灣主流民意「要和平不要戰爭」，有別於民進黨「抗中保台」錯誤路線，「顯示你的格局與擔當，我會全力支持」；鄭麗文強調，希望國民黨對兩岸和平的付出的努力和貢獻能延續並發揚光大，「伯公已經有交代了，一定要成功，必須要成功」，她將銜命完成吳伯雄交付的任務跟使命。



吳伯雄表示，鄭麗文這次訪問大陸的形勢，比2005大陸通過《反分裂國家法》時還嚴峻，當年是為了壓制陳水扁的制憲公投路線。今自2022年美國參議院議長裴洛西訪台後，海峽中線的默契消失了，大陸不間斷的對台軍演，難怪台海已成為全世界最危險的區域，因此鄭主席此次為台海和平而努力非常重要。

▲鄭麗文拜會吳伯雄，請益訪陸要領。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

吳伯雄強調，他知道有若干聲音對出訪時機有所保留，但近期輿論顯示，這些聲音已慢慢收斂，黨內團結為鄭麗文成功出訪做後盾。他在擔任黨主席、榮譽主席期間，曾6次帶領國民黨代表團訪問大陸，維繫國共平台順暢運作，在2013年6月跟習總書記晤面時，習總書記主動提到他希望兩岸人民心靈契合，心與心能互相接受，這句話讓他非常感動。

「兩岸絕不能動武」，吳伯雄表示，國民黨現在的立場就是給予兩岸一個和平發展的環境，民進黨「抗中保不了台，台獨只會毀台」，希望鄭麗文要不斷對外說明。

吳伯雄指出，他擔任黨主席時領導國民黨重新執政，在立法院超過2/3席次，2008年5月28日，兩岸執政黨黨魁見面，才達成海基會與海協在最短時間內恢復會談，兩岸三通、兩岸23項協議的完成，這是對兩岸人民最有利的事。他強調，在野黨沒有公權力，期許在鄭麗文的努力下，國民黨能重返執政，才能夠撥亂反正，走回正確的兩岸發展路線。「祝你一定要成功，非成功不可！」。

鄭麗文強調，希望國民黨對兩岸和平所作出的努力跟貢獻能夠延續，繼續發揚光大。「伯公已經有交代了，一定要成功，必須要成功」，她將銜命完成吳伯雄交付的任務跟使命。

鄭麗文指出，對於此次訪問大陸，國民黨大多數人不但認同，而且希望能夠全力以赴。這畢竟是國民黨非常重要的責任跟使命，相信不只是國民黨共同的願望，也代表台灣2,300萬人追求的和平目標，合乎人民福祉，也是吳伯雄一生從政的初衷、努力的方向，我們一定會繼續的延續下去。

此外，鄭麗文強調，2008年重返執政的過程，事實上也充滿了巨大的挑戰。「20年後2028年我們也必須要重返執政」，要加倍努力完成這兩大使命。這次大陸行最主要的是要擴大和建立兩岸締造和平關係的共同願望，但必須2028年國民黨重返執政後，才能夠真正落實，這是今後兩年要努力的目標。