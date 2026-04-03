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大林煉油廠重油外洩！黑煙狂竄天際嚇壞居民　中油：檢討精進

記者許宥孺／高雄報導

中油大林廠今（3）日下午進行停爐作業時，疑洩漏石油腦引發火警，數公里外都能看見濃烈黑煙。國民黨高雄市議員陳麗娜重砲批評，中油大林廠事隔3年多又發生爆炸失火，「工安承諾又跳票」。中油還原事發過程，強調無人員傷亡，目前消防隊持續噴水霧警戒。

▲中油大林廠重油外洩，數公里外都能看到黑煙。（圖／翻攝自小港大小事）

▲中油大林廠重油外洩，數公里外都能看到黑煙。（圖／翻攝自小港大小事）

事發在3日下午2點18分，消防局接獲報案，中油大林廠有大量火煙竄出，消防局立即出動12車40人前往搶救，並派遣化學車、消防機器人及無人機前往救援，火勢已於下午4點獲得控制。初步了解為大林煉油廠煤裂處理工場洩漏重油導致火災，目前已隔斷，火警詳細起因由火調人員進一步調查中。

中油表示，起因為中油公司大林煉油廠煉製五組媒裂處理工場E-2210換熱器洩漏起火，該工場現場人員於下午1點48分安全巡查時，發現該洩漏無法隔斷，因此進行通報，並立即依照標準作業程序進行安全停爐作業。

中油指出，下午2點15分停爐作業時，疑似洩漏石油腦引發火警，廠區立即啓動緊急應變機制，同時，廠內消防隊及相關支援人員已於第一時間趕往現場，並由高雄市消防隊一同協助滅火作業。火勢於下午3點20分獲得控制，現場無人員傷亡。

中油表示，目前待設備內殘存壓力釋放完後，方能進行安全滅火動作，高雄市消防隊及廠消防隊持續噴水霧警戒。事故發生起因尚在釐清，中油公司大林煉油廠將持續檢討事故發生始末及精進作為。

▲中油大林廠發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲中油大林廠發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

國民黨高雄市議員陳麗娜對此表示，2022年10月，中油大林廠第三重油脫硫工廠發生氣爆火警，震驚社會。當時中油與市府信誓旦旦，強調將全面進行設備檢修與工安體檢，確認安全無虞才重啟運作，不會再讓類似事故發生。然而，才短短３年多時間，今天又發生設備洩漏引發爆炸火警，工安承諾又跳票，讓地方居民陷入恐慌與不安。

陳麗娜砲轟，大林蒲居民長年承受工業污染與工安風險，爆炸聲、火警與空污早已成為日常陰影。事故一再摧殘居民生活品質，危及生命財產安全。令人憂心的是，爆炸與火警讓第一線的中油基層員工暴露在高度風險，當中油的設備與工安投入不足情況下，等於讓基層員工用生命承擔生產風險，用人命維持產線，這同樣令人無法接受。

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