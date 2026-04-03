連假第2天「國道10大塞車熱點」　國5北上一路塞到午夜

▲清明連假第二天，國道有10大易塞路段。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(4日)為清明連假第二天，也是兒童節，國道仍有掃墓和出遊車潮，高公局研判國道有10大易塞路段，其中國5北上路段可能塞到午夜。

今(3日)天為清明節連假首日，下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至頭份、北向汐止至五堵；國3南向鶯歌系統至關西服務區、中興至南投服務區、國5南向南港系統至坪林。

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國道下午也發生3起追撞事故造成回堵，包括下午12時30分於國1南向328.1公里處2輛小客車追撞，後方車流回堵3公里；13時40分於國1南向206.8公里處發生3輛小客車追撞事故，車流回堵4公里；14時44分於國1南向316.7公里處4輛小客車追撞，後方車流回堵4公里。

明天為清明節連續假期第2日，高公局預估國道交通量為117百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判，明天國道有10處易塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-名間；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢系統、仁武-左營端等路段。

其中西部國道上午6到7時過後就會有南下車流，中午後陸續紓解，國5南下路段清晨5時後車多，下午16時後紓解，可能連塞11小時。國5北上路段預估下午14時後較塞，可能午夜24時才紓解，宜蘭到坪林的行車時間為平常的7倍。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量5時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。

國道明天疏導措施，包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▼清明連假第二天國道疏運措施。（圖／高公局提供）