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清明祭祀湧人潮！黃啟豪服務團隊設站奉茶　還有職人咖啡味

▲▼ 清明祭祖心暖胃也暖！嘉義縣議員黃啟豪攜手「順風咖啡」 於新港提供奉茶服務 。（圖／翻攝黃啟豪臉書）

▲▼ 清明祭祖心暖胃也暖！嘉義縣議員黃啟豪攜手「順風咖啡」 於新港提供奉茶服務 。（圖／翻攝黃啟豪臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

清明時節，嘉義縣新港鄉迎來祭祖人潮。為體恤鄉親在炎熱天氣下奔波祭拜的辛勞，嘉義縣議員黃啟豪率領「豪用心」服務團隊與志工朋友，於4月3日至4月5日連續三天，在新港生命紀念館設置服務站，發起「熱情奉茶」活動。今年更獲得在地品牌「順風咖啡」的大力贊助，現場除了瓶裝水，還提供高品質的咖啡與茶飲，為莊嚴的清明祭祀增添一份溫暖的人情味。

▲▼ 清明祭祖心暖胃也暖！嘉義縣議員黃啟豪攜手「順風咖啡」 於新港提供奉茶服務 。（圖／翻攝黃啟豪臉書）

隨著氣溫回升，祭祖民眾常需頂著烈日行走。黃啟豪議員表示，清明祭祖是台灣人的重要傳統，鄉親們返鄉盡孝非常辛苦。因此，「豪用心」服務團隊特別搭建紅色涼棚，掛上「天氣炎熱讓我們為您奉茶」的布條，主動遞上礦泉水與清涼飲品。

▲▼ 清明祭祖心暖胃也暖！嘉義縣議員黃啟豪攜手「順風咖啡」 於新港提供奉茶服務 。（圖／翻攝黃啟豪臉書）

現場除了準備充足的台鹽海洋鹼性離子水，今年更特別攜手「順風咖啡」，由專業職人張欽智團隊熱情贊助。服務桌上整齊擺放著不鏽鋼桶，提供包括香醇咖啡、古早味紅茶以及清爽酵素飲等多樣化選擇，滿足不同年齡層鄉親的需求。

黃啟豪議員現場不僅親自遞水，更與路過的長輩鄉親熱情握手、寒暄，傾聽民意。他在臉書感性表示：「清明節是凝聚家族情感的日子，我們服務團隊也希望成為鄉親的後盾。特別感謝『順風咖啡』秉持職人精神，提供優質飲品與我們一起做公益，讓這份奉茶服務更有質感。」許多領到飲品的鄉親紛紛表示，在口渴難耐時能喝到一杯冰涼的紅茶或現沖咖啡，「真的非常貼心，心裡感到很溫暖」。

▲▼ 清明祭祖心暖胃也暖！嘉義縣議員黃啟豪攜手「順風咖啡」 於新港提供奉茶服務 。（圖／翻攝黃啟豪臉書）

「豪用心」服務團隊表示，奉茶服務將持續至4月5日。黃啟豪議員強調，服務鄉親沒有假期，無論是法案的推動還是地方物資的媒合，團隊都會像這杯茶一樣，在鄉親最需要的時候，準時出現。

▲▼ 清明祭祖心暖胃也暖！嘉義縣議員黃啟豪攜手「順風咖啡」 於新港提供奉茶服務 。（圖／翻攝黃啟豪臉書）

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