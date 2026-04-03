兒童節前夕變身小小消防員　基隆幼兒園學童體驗防災學習

▲小小消防員出任務！基隆幼兒園參訪消防隊歡度兒童節。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

兒童節前夕，艾佛頓幼兒園20多位師生於4月1日上午前往基隆市消防局百福消防分隊進行戶外教學。在消防人員與百福婦女防火宣導隊熱情接待下，展開一場結合歡笑與學習的消防體驗活動，讓孩子們提前度過一個難忘且富有意義的兒童節。

活動中，小朋友穿上迷你消防衣，化身「小小消防員」，親身體驗消防人員日常執勤情形，並近距離認識消防車、救護車及各項救災器材。面對高大的消防車與專業裝備，孩子們充滿好奇與驚喜，現場氣氛熱絡。

在救護車體驗環節，消防人員向小朋友介紹救護擔架、急救器材、AED及自動氧氣設備等，說明當民眾遇到突發疾病或生命危險時，這些設備如何提供即時協助。據了解，基隆市每年約有2萬件救護案件，皆仰賴救護人員與救護車執行緊急救援任務。

除設備參觀外，消防人員也向小朋友宣導居家防火觀念，包括「不玩火」、「不亂碰插座與電器」等基本安全知識，提醒孩童從小建立正確防火意識，並強調打火機、火柴等危險物品不可當作玩具，以降低意外發生風險。

此外，現場也透過示範與互動演練，教導小朋友當衣物不慎著火時，應採取「停、躺、滾」的自我保護方式，即停止動作、身體平躺，再於地面翻滾壓熄火勢，加深逃生應變觀念。活動尾聲，小朋友親手製作感謝卡送給消防人員與婦宣隊，感謝他們長期守護社區安全，溫馨互動讓現場洋溢感動。

百福消防分隊長李源明表示，透過寓教於樂的方式，讓孩子從小認識消防工作，建立防火與防災觀念，期盼培養成為守護自己與家人的「小小防災員」，並祝福所有小朋友兒童節快樂、平安健康成長。