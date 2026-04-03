「土方之亂」還在亂　北市議員曝土方無處丟竟釀工程停擺

▲台北市議員陳宥丞指出，近日台北市許多工程土方無處放，竟堆置在道路旁。（圖／陳宥丞議員研究室提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市進來持續受到「土方之亂」影響，北市議員陳宥丞指出，北市公共工程挖出的「土方」無處可去，必須一直放置在市區路上，甚至已經影響到原本已順利完工的人行道、側溝。對此，北市府回應，全台灣各地都面臨土方暫置的問題，呼籲中央積極協調處理、建立完善的機制，不要變成中央製造問題、責任丟給地方。

台北市議員陳宥丞指出，近日北市街頭出現許多大白袋子，裡面裝的不是垃圾，而是公共工程挖掘出來的「土方」。這些土方原應送往處置的棄土無處可去，必須一直放置在市區路上，甚至已經影響到原本已順利完工的人行道、側溝，連社區的邊坡搶救及公車候車亭通電工程，都因極度荒謬的原因陷入停擺，「土挖了，卻沒地方放；想接電，卻不能開挖」。

陳宥丞指出，北市公共工程正面臨三大危機。第一，完工卻不能用：新設立的公車候車亭明明主體已完成，卻因為「土方無法去化」導致開挖路面接電的工程申請全面卡關。市民看得到、坐不到，只能對著沒電的站牌嘆氣。

第二，工程和土方都原地受困： 據了解台北市很多工程已經暫停，但為了維護市民基本生活品質，無法暫停的邊坡搶修或側溝更新工程，施作後產生的廢土就無處可去，只能像照片中這樣，用大太空包暫置在工地現場。這不僅影響通行安全，更成了城市觀瞻的毒瘤。

第三，捷運東環段的隱憂： 雖然目前捷運東環段尚在連續壁工程階段，土方量還能勉強在工區內「消化」，但隨著工程進度推進，未來的出土量將是現在的數十倍。如果去化問題不解決，這條內科交通的救命繩，恐怕也會被土方給勒斷。

陳宥丞說，台北市政府雖然已向新北市政府申請在八里的台北港成立臨時暫置場，但核准動作卻遲遲沒有下文。根據他得到的消息，最快也要等到4月底才可能有轉機。

對此，北市政府副發言人葉向媛表示，面對中央土方管理新制，全台灣各地都面臨土方暫置的問題；其實李四川前副市長就曾經代表台北市政府到行政院會來提出建議，當時也獲得中央允諾要來處理；市府呼籲中央積極協調處理、建立完善的機制，不要變成中央製造問題、責任丟給地方。

北市工務局指出，台北市公共工程多屬大型工程，原則上產出的剩餘土石方皆送至台北港收容填土。目前出土作業未受影響，工程仍依序推，僅部份小型工程如人行道更新等，受限工區場地，無法立即現地分類處理，後續將改進施工流程，強化因應。