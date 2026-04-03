2026國際科展嘉義高中獲金牌　天文研究驚艷全球

▲▼ 嘉義高中勇奪 2026 國際科展金牌 展現頂尖天文研究實力 。（圖／嘉義高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義高中科學班學生近期於「2026 年台灣國際科學展覽會（TISF）」選拔中脫穎而出，代表國家遠征義大利，最終在國際賽場勇奪金牌，再次為國爭光，展現台灣學子卓越的科學探究能力。

本校高二科學班劉懿陞、李承綱及蕭聿淇同學，在黃冠夫主任指導下，以「利用 Gaia DR3 與 2MASS 資料庫探討星際介質與銀河系中央棒狀結構和懸臂之關係」為題獲獎。該研究結合兩大天文資料庫，成功建構銀河系星際介質的三維分布模型，並驗證旋臂中高密度區域的統計顯著性，為銀河系結構演化提供了關鍵觀測證據。

陳元泰校長表示，嘉中擁有完善的科學館設備與教師團隊，近 5 年在國際奧林匹亞與科展屢獲金牌，今年國手選拔入選人數更位居全國前 4 名。嘉義中學校友教育事務基金會陳仁德院長今日也特別返校頒發獎學金，勉勵學弟妹把握現今多元的學習資源，勇敢追逐夢想。

獲獎學生劉懿陞感性分享，米蘭的陽光與金牌的重量將永銘於心。這趟旅程讓他們不僅在學術上與各國菁英交流，更實地體驗義大利文化與時尚。學生們表示，科學的魅力在於跨越國界，這次競賽讓他們在精研數據之餘，更看見了世界的寬廣與美好。