兒童節暖心登場　紅鼻子醫生嗨翻醫院

▲台大雲林分院推動友善醫療，結合藝術活動營造人文關懷環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

迎接兒童節到來，台大醫院雲林分院邀請紅鼻子關懷小丑協會進駐院區演出「紅鼻子醫生歡樂秀」，透過音樂、戲劇與即興互動，陪伴住院孩童、家屬及現場民眾，在原本略顯緊繃的醫療空間中注入笑聲與暖意。活動邁入第3年，院方持續以藝術療癒作為媒介，打造更具人文關懷的友善醫療環境。

表演一開場，小丑醫生穿梭病房與大廳，逗趣肢體與誇張表情引來孩子們笑聲連連，不少原本緊張不安的情緒逐漸放鬆，家長也在一旁露出久違笑容。現場互動熱絡，孩子們主動參與橋段，與表演者一來一往，讓醫院不再只是治療身體的場所，更成為可以被理解與陪伴的空間。

院方表示，長期推動友善醫療與全人照護，除了引進藝文活動營造溫馨氛圍，也持續強化婦幼醫療與偏鄉照護量能，去年更以「打造安全防『婦』網，偏鄉婦幼的靠山」為主題，榮獲第八屆政府服務獎肯定，展現在地深耕與醫療創新的成果。

▲紅鼻子醫生於醫院大廳表演，吸引孩童與家長觀賞。（圖／記者游瓊華翻攝）

院長馬惠明指出，院內率先推動多項創新服務模式，包括高危妊娠產前轉診機制、新生兒外接與遠距即時監測、產科開放醫院制度，以及全國首創的數位化血庫調度平台。其中跨院智慧輸血系統，已將緊急供血時間由約3小時縮短至30分鐘，大幅提升急重症處置效率；新生兒外接結合4G遠距監測，也讓搶救時機從第一時間即刻啟動。

在兒科醫療方面，院方持續強化專科陣容，2024年特聘國際兒童先天性心臟病介入治療專家王主科加入團隊，提升中部以南心導管治療品質；另有小兒外科醫師陳永信投入服務，完善急重症與兒童外科整合照護體系，減輕家庭跨區就醫負擔。

同時，院方也持續優化新生兒照護環境，目前正進行加護病房整修工程，預計擴增床位並提升收治量能，並提供24小時新生兒外接服務；兒科急診亦強化第一線醫師配置，建構更完整的急重症照護網絡。針對偏鄉需求，並與雲林縣衛生局合作推動草嶺、樟湖地區照護加值方案，由小兒科醫師定期進駐，提供健康檢查與發展篩檢。

馬惠明表示，醫院不僅是提供醫療服務的場所，更希望成為一個能讓人安心、被支持的空間。透過紅鼻子醫生的陪伴，讓不同年齡層在就醫過程中獲得情緒紓解與心理支持，也實踐醫療與人文並重的核心價值。

▲台大雲林分院推動友善醫療，孩子參與互動橋段。（圖／記者游瓊華翻攝）