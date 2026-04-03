新營青商會攜手在地品牌　為偏鄉小校學童打造溫馨兒童節

▲▼ 偏鄉不孤單！新營青商「齊心傳愛」 36位學童兒童節圓夢 。（圖／青商總會秘書長嚴奇均提供）

記者翁伊森／嘉義報導

兒童節前夕，台南市新營區新生國小傳出陣陣歡笑！台南市新營國際青年商會於今日舉辦「齊心傳愛」關懷活動，由會長謝東諺率領團隊走進全校僅 36 人的新生國小。孩子們以酷炫的「單輪車隊」表演熱力開場，展現偏鄉小校的獨特生命力，場面溫馨動人。

本次活動不只是物資捐助，更注重「軟實力」培力。青商會安排專業評審為學童演講比賽進行點評，協助建立自信；同時跨界合作，邀請在地品牌「LU露手作甜點」帶領孩子動手做甜點，並進行樂樂棒球等熱力互動。現場除頒發獎學金與校務基金外，更透過陪伴讓資源有限的校園充滿活力。

青商總會秘書長嚴奇均指出，新生國小學童利用瓶蓋拼貼創作，與新營青商共同響應總會「玩美角落 5.0」計畫，將環境教育轉化為美感實踐。校長林昱翰對此表達深切感謝，期待此次活動能引發社會對偏鄉教育的長期關注。

活動負責人林育聖主委感性表示，團隊歷時三個月籌備，只為給孩子一個不一樣的童年記憶。包含台南市議員李宗翰、新營區農會等多位地方人士均到場見證，展現青商會深耕地方、落實社會責任的核心精神。