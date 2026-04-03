彰化男掃墓變火燒山「天眼」即時發現　空拍畫面曝光

▲男子掃墓釀火燒山，消防局空拍機鎖定開罰。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

清明節掃墓期間火警頻傳，讓消防隊員疲於奔命。彰化縣一名63歲的男子，3月29日在彰化市第一公墓掃墓時，因為燃燒雜草不慎引發火災，當場被消防人員查獲火速依法開罰，最高可處3000元罰鍰。而這也是今年清明掃墓期間，消防局開出的第一張因不慎引發火災的罰單。

這起事件發生在3月29日上午，地點是彰化市岸頭巷的第一公墓。當時彰化縣消防局正在執行清明防火勤務，並出動空拍機從空中進行監控。空拍機發現墓區有火煙冒出，消防員立即透過精準定位趕往現場，當場攔獲這名正在燃燒雜草的63歲男子，隨即撲滅火勢，才沒有讓災情擴大。

▲男子掃墓釀火燒山，消防局空拍機鎖定開罰。（圖／消防提供）

消防局表示，這名男子未經許可就引火焚燒墓地雜草，所幸火勢及時被發現，沒有進一步擴大，因此依《消防法》開出告發單，最高可處3000元罰鍰。這也是今年清明掃墓期間，因違規燒草引發火災的第一張罰單。

根據消防局統計，從3月21日到4月2日，彰化縣已發生34件墓地雜草火警。消防局特別提醒，隨意燃燒雜草除了違反《消防法》、最高罰3000元之外，如果造成空氣污染，還可以依《空氣污染防制法》開罰10萬元，甚至可能面臨刑事責任。