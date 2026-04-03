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台鐵山嵐號嘉義首航　大林慢城文化旅遊推薦

▲▼ 山嵐號首航抵「嘉」 翁章梁親迎首批旅客體驗慢城魅力 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 山嵐號首航抵「嘉」 翁章梁親迎首批旅客體驗慢城魅力 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台鐵最美山系觀光列車「山嵐號」西半部路線於今（3）日正式首航！嘉義縣長翁章梁親自前往大林火車站迎接首批貴賓。當色調清新的山嵐號緩緩靠站，旅客在「大林慢城發展協會」專業導覽帶領下，正式開啟一場沉浸式的小鎮深度旅行。

▲▼ 山嵐號首航抵「嘉」 翁章梁親迎首批旅客體驗慢城魅力 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，大林鎮不僅具備國際慢城認證，今年更入選文化部首屆「百大文化基地」。他特別推薦車站旁的「萬國戲院」、「濟陽衍派街屋」及「成都旅社」，這些空間透過官民合作，成功從閒置場域轉型為文存亮點。首航團遊客走訪昔日旅社林立的街道，聆聽六零年代繁華不夜城的趣味軼事，體驗從旅社「抓猴」到逃向戲院的生動在地文化，讓旅客驚嘆：「原來大林的浪漫這麼有戲！」

▲▼ 山嵐號首航抵「嘉」 翁章梁親迎首批旅客體驗慢城魅力 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷及大林鎮長許有疆今日也親自「開箱」山嵐號，細細品味其奢華內裝與自然系配色。翁章梁指出，山嵐號與大林慢城的結合是「鐵道經濟與在地文史」的完美搭配。

▲▼ 山嵐號首航抵「嘉」 翁章梁親迎首批旅客體驗慢城魅力 。（圖／嘉義縣政府提供）

自4月至8月，山嵐號將定期由台南發車北上並停靠大林。嘉義縣政府將持續深化鐵道旅遊品質，邀請全台遊客走進大林，在慢時光中感受新舊交織的獨特魅力，讓嘉義不再只是路過的風景，而是值得停留的故事。

▲▼ 山嵐號首航抵「嘉」 翁章梁親迎首批旅客體驗慢城魅力 。（圖／嘉義縣政府提供）

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