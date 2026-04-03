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巨型熱氣球首登場　麥寮湧入親子歡樂人潮

▲麥寮社教園區湧入親子人潮，兒童節活動熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲鄉長許忠富頒獎表揚115位模範兒童，場面溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

兒童節連假前夕，麥寮社教園區熱鬧滾滾，由麥寮鄉公所主辦的「美感扎根 夢想騰飛」系列活動今（3）日登場，現場從表揚典禮到大型裝置、舞台演出接力上陣，親子人潮湧入，為連假揭開歡樂序幕。鄉長許忠富親自頒獎給115位模範兒童，並與民眾同樂，場面溫馨而熱烈。

活動首日焦點之一為模範兒童表揚典禮，來自各校的115名學童依序上台接受肯定，涵蓋學業表現、品格養成及多元才藝等面向。台下家長與師長舉起手機記錄孩子的榮耀時刻，掌聲此起彼落，讓整個會場洋溢著感動與驕傲，也展現地方對基礎教育與人才培育的重視。

▲麥寮社教園區湧入親子人潮，兒童節活動熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲巨型熱氣球裝置成為園區最熱門打卡地標。（圖／記者游瓊華翻攝）

午後園區氣氛持續升溫，首度亮相的巨型熱氣球裝置高聳矗立，成為最吸睛的視覺焦點。色彩繽紛的氣球搭配互動大球區，孩子們在草地上奔跑嬉戲，笑聲不斷，親子合影留念的畫面隨處可見，彷彿將整座園區化為一座充滿童趣的夢想場域。舞台區則由香蕉哥哥帶動全場節奏，動感唱跳引發陣陣尖叫，緊接著的魔術表演更讓大小朋友目不轉睛，驚呼聲此起彼落。

▲麥寮社教園區湧入親子人潮，兒童節活動熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲麥寮社教園區湧入親子人潮，兒童節活動熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

麥寮鄉長許忠富表示，模範兒童象徵地方未來的希望，公所持續推動社教園區轉型為兼具教育與休憩的多功能空間，透過活動設計讓孩子在遊戲中接觸美感、培養創造力。他指出，看見孩子在熱氣球下自在奔跑、在舞台前盡情歡笑，正是推動親子共融與美感教育的具體成果。

活動將一路延續至4月6日，園區每日安排多場表演與市集攤位，吸引民眾駐足。主辦單位表示，除魔術秀與逾50攤美食市集外，接續還有氣球秀與劇團演出，壓軸則邀請紙風車劇團帶來經典兒童劇《蕃薯森林奇遇記》，由虎克船長與小飛俠領銜，透過互動劇情帶領孩子踏上奇幻旅程，為這場兒童節盛會畫下熱鬧句點。

▲麥寮社教園區湧入親子人潮，兒童節活動熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲香蕉哥哥帶動唱跳，孩子們跟著節奏歡樂互動。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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關鍵字：

兒童節麥寮親子活動模範兒童熱氣球

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