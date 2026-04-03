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桃園客運又傳司機追趕學生！車資不夠起爭執　交通局立即開罰

▲網路盛傳一段影片，桃園客運司機追趕學生，學生邊跑邊錄影，疑車資不足引發紛紛，網友則議論紛紛。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲網路盛傳一段影片，桃園客運司機追趕學生，學生邊跑邊錄影，疑車資不足引發紛紛，網友則議論紛紛。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園客運去年10月才爆發司機懷疑學生少給車資暴打學生風波，引發社會輿論譁然！最近桃園網路瘋傳一段影片，桃園客運司機下車追趕一名學生，再度引發網友討論；桃園市交通局指出，經洽桃客公司了解，因為乘客上車後只投幣11元，駕駛員驗票後察覺投幣金額不足產生糾紛，桃客公司經調查後，將送獎懲委員會議處並加強駕駛教育訓練以避免類案再次發生，交通局將以服務態度不佳裁罰桃園客運2000元。

針對桃園客運再度傳出客運司機追趕學生案，桃園市交通局經洽桃客公司了解，因為乘客於上車僅投幣11元，駕駛驗票後察覺該乘客投幣金額不足，應投幣18元，故請乘客補足，隨後乘客再投一枚硬幣後，才說僅剩零錢50元。

至於司機下車後跟隨乘客一事，司機表示疑似遭到乘客辱罵，故想下車說明，造成民眾觀感不適深感歉意，桃客公司完成調查程序後，將送獎懲委員會議處並加強駕駛教育訓練以避免類案再次發生。

市府交通局表示，交通局與客運業者訂有服務條款契約，針對此案將以服務態度不佳裁罰桃客2000元。

▲針對網路盛傳桃園客運司機追趕學生事件，市議員黃瓊慧認為應該使用電子票價減少爭議。（圖／市議員黃瓊慧提供）

▲針對網路盛傳桃園客運司機追趕學生事件，市議員黃瓊慧認為應該使用電子票價減少爭議。（圖／市議員黃瓊慧提供）

市議員黃瓊慧也認為，去年10月也爆發桃客司機因學生投幣金額不足，下車狂毆學生事件，針對桃園地區已多次發生類似爭議，建議使用電子票價，以減少雙方發生爭議機會。

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