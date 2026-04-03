駕訓上路更安全！雲林機車駕訓補助最高2600　名額無上限

▲雲林監理站攜手雲林縣政府與交通單位推出「機車駕訓」補助加碼方案。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為提升機車騎乘安全並減輕民眾考照負擔，雲林監理站攜手雲林縣政府與交通單位推出駕訓補助加碼方案，即日起至12月15日止，凡在雲林縣完成普通重型機車駕訓並取得駕照者，除原有交通部補助1300元外，縣府再加碼1300元，等同最高可獲2600元補助，且名額不設上限，吸引不少準備考照的年輕族群關注。

走進駕訓場，學員在教練指導下練習起步、轉彎與煞車控制，一圈圈反覆熟悉路感。雲林目前提供普通重機駕訓的據點分布於各鄉鎮，包括永慶駕訓班、新馬駕訓班、新昇駕訓班、東泰駕訓班及東信駕訓班等地，課程內容涵蓋6小時學科與10小時術科訓練，從交通法規到實際操控全面強化，並提供原地考照服務，提升便利性。

陳啓文表示，推動機車駕訓制度的核心，在於建立正確的防禦駕駛觀念。根據研究，接受駕訓後再上路，違規風險可降低59%，肇事風險也減少36%，顯示系統化訓練對行車安全具有明顯助益。隨著政策持續推廣，目前雲林也有新設駕訓班規劃中，未來學習資源將更加充足。

觀察近年交通趨勢，機車仍是多數民眾日常通勤工具，尤其在中南部地區更為普遍。相關單位指出，透過補助與制度並行，不僅降低學習門檻，也鼓勵年輕族群在上路前先接受完整訓練，從源頭提升整體交通安全。

隨著補助方案上路，不少民眾已開始洽詢報名細節，駕訓場也陸續湧入預約人潮。官方呼籲，有意考照者可把握補助期間提前規劃，透過專業訓練建立安全騎乘習慣，為自己也為他人守住道路上的每一分安心。