小米手機宣佈微幅調漲售價：受全球存儲晶片價格飆升影響

▲小米REDMI Turbo 5手機。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

全球記憶體晶片（芯片，下同）價格大幅上漲影響，小米今（3）日宣佈調整部分手機產品建議售價，此次調整以紅米（REDMI）三款手機為主，包括上調價格及取消優惠等相關措施，將於11日起生效。

《紅星新聞》報導，4月3日，小米官方發佈關於Xiaomi及REDMI部分產品建議零售價調整的說明：受全球存儲芯片等關鍵零部件價格持續大幅飆升影響，經過審慎評估，我們將自2026年4月11日00:00起，調整部分在售產品的建議零售價。

▲REDMI K90系列手機。（圖／CFP）

小米中國區市場部總經理魏思琪表示，公司過去已盡力吸收成本壓力，但本輪記憶體價格漲幅遠超預期，為維持產品供應與品質，不得不進行價格調整。

魏思琪指出，此次調整涉及3款機型，包括REDMI K90 Pro Max每台上調200元人民幣（約928元新台幣）；Turbo 5與Turbo 5 Max則取消促銷優惠，但仍對512GB版本提供補貼，盡量把漲價影響控制在少數機型。

小米集團總裁盧偉冰也強調，本輪記憶體價格較去年同期大幅上漲，遠超預期，同版本內存價格相比去年Q1飆升近4倍，12+512漲了約1500元（人民幣），16+1T更是漲得離譜，這對一直以極致性價比定價的REDMI產生了很大的影響，不得不對部分機型的零售價格做出小幅上漲或者恢復原價。